CHP’li Antmen’den Bakan Soylu’ya: Kim bu nefret suçu işleyen ve vatandaşı hedef gösteren polis?

CHP'li Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'yle ilgili olarak, polis üniformalı bir kişinin Instagram hesabından yaptığı nefret söylemi içeren paylaşımını sordu.

Ottomanpolice" isimli hesapta "LGBT (cinsel özürlü) insanların izinsiz gösteri yürüyüşüne müdahale ediyoruz. Güzel ülkemiz yüz karaları utanmadan ONURLUYUZ diyorlar.. Cinsiyetine saygısı olmayanın çevresine veya devletine saygısı olur mu??" ifadesi kullanıldı.

Tepkilerin ardından hesap kapatılırken, CHP'li Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Kim bu nefret suçu işleyen ve vatandaşı hedef gösteren polis? Onur Yürüyüşüne katılan insanlara (Cinsel Özürlü) diyebilecek kadar gözü dönmüş birine silah verilmesi halka tehdittir. Bir de ismine 'Ottomanpolice' yazmış. Nerenin polisi olduğundan haberi de yok." paylaşımını yaptıç