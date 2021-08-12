CHP'li Altay'dan hükûmete: Selden etkilenen yerleri acil olarak afet bölgesi ilan edin

CHP milletvekili Engin Altay, hükûmete selden etkilenen bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi için çağrıda bulundu.

Altay Twitter hesabından yaptığı çağrıda, "Dere yatağına tomruk deposu yapan zihniyet Ayancık’ı yerle bir etti. On binlerce metreküp tomruk önüne gelen yerleri yıktı, geçti. Bunun sorumlusu elbette olacak.. Hükümete sesleniyorum: Rize’de, Muğla’da olduğu gibi bir hızla buraları, Ayancık’ı, Bozkurt’u, Bartın’ı, selden etkilenen yerleri acil olarak afet bölgesi ilan edin. CHP’ye mensup 11 Büyükşehir Belediyemiz yaraları sarmak için yardıma koşuyorlar. Yetmez, devlette elini uzatmalı, tüm imkanlarını seferber etmeli. Ülkemizin su şirketlerine sesleniyorum acil olarak su gönderin." ifadesini kullandı.