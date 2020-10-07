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CHP’li Altay’dan Erdoğan’a tepki: Allah Sarayı varlıkla, milleti yoklukla mı sınıyor?

07 Ekim 2020 15:43

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "İmtihan dünyasında kul, varlıkla beraber yoklukla, nimetlerle beraber külfetle de sınanır” sözlerine "Erdoğan, Allah Saray'ı varlıkla milleti yoklukla mı sınıyor? Saray'ı nimetle milleti külfetle mi sınıyor? Cenabı Allah bu kadar adaletsiz değil, adaletsiz olan sensin" diyerek tepki gösterdi.

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