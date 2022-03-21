CHP’li Altay cemevinde Nevruz kutlamasına katıldı: Bizi türlü hileyle, cefayla ayrıştırmak isteyenlere inat kardeşliğimizi sonsuza dek sürdüreceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Garip Dede Cemevi’nde düzenlenen Nevruz kutlamasında, “Nevruz, bizim, bu topraklarda yaşayan herkesin; Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle herkesin kadim bir geleneği. Bizi türlü hilelerle, ezayla, cefayla ayrıştırmak isteyenlere inat, hep birlikte Türkiye’nin, bu topraklarda yaşayan bütün insanların huzuru, esenliği, mutluluğu için kardeşliğimizi sonsuza dek sürdüreceğiz” dedi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Garip Dede Cemevi’nde 21 Mart Nevruz Bayramı kutlaması yapıldı. Etkinliğe CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı. Tolga Sağ, Muharrem Temiz, Kutsal Evcimen, Mehmet Ekici ve Hüseyin Turan'ın türküleriyle eşlik ettiği kutlamada konuşan Engin Altay, şunları söyledi:

"Nevruz, bizim, bu topraklarda yaşayan herkesin; Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle herkesin kadim bir geleneği. Nevruz ateşi, sadece doğadaki tazelenmenin, filizlenmenin, güçlenmenin değil içimizi, ruhumuzu tazelemenin, içimizdeki insanlık umudunu ve sevgisini de güçlendirmenin bir vesilesidir. Böyle bakınca, Kerbela’dan Madımak’a kadar türlü ezaya, cefaya, baskıya, zulme karşı bu kadar ağır bedel ödeyen siz canların, biz canların her şeye rağmen içimizdeki insanlık sevgisi ve Ali aşkı, Muhammet sevgisiyle bize eziyet edenlere de kötü gözle bakmamamız, bizim en büyük meziyetimizdir.

"Barış, kardeşlik, umut, sevda türküleri söyleyeceğiz"

"Bu meziyet, hiç şüphesiz ki Hazreti Muhammet Peygamber’imizin şefaatinin, sevgisinin, doğruluğunun, Hazreti Ali’nin adalet ve insanlığının, cesaretinin içimizde hep sönmeyen bir meşale olarak Nevruz ateşinin yanması gibi yanmasının bir eseridir. Bu sebeple birbirinden kıymetli sanatçılarımız da yerlerini aldı. Nevruz’umuzu kutlayacağız. Ateşin üstünden atlayacağız. Barış, kardeşlik, umut, sevda türküleri söyleyeceğiz. Bizi türlü hileyle, ezayla, cefayla ayrıştırmak isteyenlere inat, hep birlikte Türkiye’nin, bu topraklarda yaşayan bütün insanların huzuru, esenliği, mutluluğu için kardeşçe, et tırnak gibi yaşamak için, Hacı Bektaş-ı Veli’nin kucağındaki aslanla kuzu gibi koyun koyuna, birbirimize kem gözle bakmadan bu güzel topraklarda, bu güzel toprakları bize yurt yapanlara minnet ve şükran duygularımızla ve içimizdeki Muhammet, Ali aşkıyla kardeşliğimizi sonsuza dek sürdüreceğiz. Nevruz’umuz kutlu olsun.”