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Politika

CHP'li Altay: Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz

Millet İttifakı'nın olası cumhurbaşkanı adayları tartışılmaya devam ediyor

22 Kasım 2021 07:33

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının erken açıklanmasının doğru bulunmadığını, seçim kararı alındığı gün açıklanacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyaset gündeminde uzun zamandır merak edilen, "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" tartışmaları üzerine Altay, adayın kim olacağını açıklamadı ancak adayın açıklanacağı günü duyurdu.

"Seçim kararının alındığı gün açıklayacağız"

Altay, "Daha adayınız belli değil. 'Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yüzde 99' deniyor. Bahis şeklinde gitmesini doğru buluyor musunuz? Neden açıklamıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız." yanıtını verdi.

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