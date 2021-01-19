CHP'li Altay: 50 milyon doz aşı için kontratların yapıldığı açıklandı, ortada 3 milyon var; 28 gün sonra aşı gelmezse bu da heba olur

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında “3 milyon doz aşının tümünü sağlık çalışanlarına ayırmazsan ve 28 gün sonra aşı gelmezse 3 milyon doz aşı da heba olur” dedi. Altay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Aralık'ta Aralık'ta 20 milyon doz, Ocak ayında 20 milyon doz, Şubat ayında 10 milyon doz, toplam 50 milyon doz aşı ile ilgili kontratların yapıldığını açıklamasını hatırlatarak, "Ortada 3 milyon doz aşı var. Şimdi sormak istiyorum; sizin attığınız imza muhataplarınız tarafından kayda değer mi bulunmadı, paranız mı yok, bir beceriksizlik mi var?" ifadesini kullandı.

CHP'li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında aşı konusunda mutlak bir şeffaflık istediklerini dile getirdi. Altaylı, "Umarım bu aşının Türkiye’ye yeteri kadar sağlanamamasının nedeni CHP’ye veya dış güçlere bağlanmaz. 3 milyon doz aşının tümünü sağlık çalışanlarına ayırmazsan ve 28 gün sonra aşı gelmezse 3 milyon doz aşı da heba olur. Nasıl bir planlama var bilmiyoruz" dedi.

Altay, şöyle konuştu:

"Mutlak bir şeffaflık istiyoruz. Sayın Bakan, 1 Aralık’ta şöyle bir açıklama yaptı: Aralık'ta 20 milyon doz, Ocak ayında 20 milyon doz, Şubat ayında 10 milyon doz, toplam 50 milyon doz aşı ile ilgili kontratların yapıldığını açıkladı. Ortada 3 milyon doz aşı var. Ben şimdi sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı imza muhataplarınız tarafından kayda değer mi bulunmadı, paranız mı yok, bir beceriksizlik mi yok. Umarım bu aşının Türkiye’ye yeteri kadar sağlanamamasının nedeni CHP’ye veya dış güçlere bağlanmaz. 3 milyon doz aşının tümünü sağlık çalışanlarına ayırmazsan ve 28 gün sonra aşı gelmezse 3 milyon doz aşı da heba olur. Nasıl bir planlama var bilmiyoruz. Aşının dozunun kaç lira olduğunu bilmiyoruz. Sağlık çalışanından sonra kalan 2 milyon 650 bin doz aşı ikinci doz için sağlık çalışanlarına ayrılacak mı bilmiyoruz. Esnafa yok, çalışana yok, çiftçiye yok. Aşıya da mı yok? Para var. Bu beceriksizlik nedir? Bu fiyaskonun sebebinin açıklanması lazım. İsrafı bırakıp da kaynak ayırmayı düşünmüyor musunuz? COVİD işini ‘saldım çayıra mevlam kayıra’ diye götüremezsiniz. Bu aşıyı sakın iki yıllık bir takvime de yaymaya kalkmayın. ‘Bir yerden başlayalım, peyderpey yaparız’ mantığı bilime aykırıdır.

Sinovac kaç lira? 30 dolar olduğu kimi kaynaklarda var. Sayın Bakan 10-12 dolar dedi. İki doz 20 dolar eder. Bütün bilim adamları Türkiye’nin nüfusunun yüzde 60’ının aşılanması halinde bu belanın bertaraf edileceğini söylüyor. Bize 120 milyon doz aşı lazım. 120 milyon doz aşı, bakanlık kaynaklarına göre bir buçuk milyar dolara, diğer kaynaklara göre de üç buçuk milyar dolara mal olur. Üç buçuk milyar diyelim. Üç buçuk milyar doları bulamıyorsa Türkiye, vah ki vah. Örtülü ödeneğe 20 milyar TL harcayan, araç ve bina kiraları için yılda 860 milyon lira ödeyen, yabancı ülkelere 600 milyon yardım yapabilen, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’na görev zararına, ‘beşli çete’ye aktarılanlardır muhtemelen, 7 buçuk milyon aktaran devlet... Bizim söylediğimiz en iyimser bir buçuk en kötümser üç buçuk milyar dolar. Yazık çok yazık. Sayın Bakan lütfen şeffaf olun."