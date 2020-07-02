CHP'li Ali Öztunç: Tweet atan, küfrü eden AKP'li ise takipsizlik kararı verilir

CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP'li İBB Meclis Üyesi Hamdullah Arvas'ın Muğla'da bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar ile ilgili attığı "Hikâye aynı özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi" tweeti nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını ancak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın takipsizlik kararı verdiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP'li İBB Meclis Üyesi Hamdullah Arvas'ın Muğla'da bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar ile ilgili attığı "Hikâye aynı özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi" tweeti nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını ancak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın takipsizlik kararı verdiğini açıkladı.

Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Esra Albayrak'a sosyal medyada hakaret eden kişilerin tutuklandığına dikkat çekerek "Aynı şeyi ben Zeynep Şenpınar için de bekliyordum. Tweeti atan AK Partili ise küfrü eden AK Partili ise takipsizlik kararı verilir. Bu çifte standarttır, samimiyetsizlik, bu feryattır. Ben feryat ediyorum" dedi.

Esra Albayrak'a yapılan saldırıyı kınadıklarına vurgu yapan Öztunç, İstanbul Cumhuriyet Savcısı İlyas Demircan'ın Hamdullah Arvas hakkında neye dayanarak takipsizlik kararı verdiğini sordu.

"Adalet herkese lazım çifte standart olmamalı"

Öztunç, Zeynep Şenpınar ile ilgili yapılan hakarete takipsizlik veren savcı İlyas Demircan'ı milletin vicdanına bıraktığını söyleyerek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Albayrak çiftinin yeni bir çocukları dünyaya geldi. Sayın Albayrak çiftine özellikle Esra Hanım’a yönelik birtakım hakaretler yapıldı. Bunları şiddetle kınıyoruz. Berat Albayrak ile çatışırız, Meclis kürsüsünde yüzüne her şeyi söyleriz, eleştiririz, Berat Albayrak’ın ekonominin e’sinden anlamadığını söyleriz, tek özelliğinin damat olmak olduğunu belirtiriz, ekonomik paketlerinin başarısız olduğunu söyleriz ama işin içine aile girdiyse orada durmak gerekir. Bunu yapanlardan hesap sorulması gerektiğini söyleriz. Aynı şekilde Başak Demirtaş’a, Canan Kaftancıoğlu’na ve çeşitli kadın gazetecilere yönelik aynı hakaretlerin de aynı cezaya çarpıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Adalet herkese lazım çifte standart olmamalı.

Zeynep Şenpınar, 23-24 yaşlarındaydı. Muğla’da katledildi, kadın cinayetine kurban gitti, öldürüldü. Öldürüldükten sonra İstanbul’da AK Partili bir Belediye Meclis üyesi Hamdullah Arvas ahlaksızca tweet atmıştı. Zeynep kızımızı suçlayıcı tweet atmıştı. O zaman biz suç duyurusunda bulunduk. Bu tip suç duyurularında 5 yıl beklendiği olmuştur ama ilginçtir İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yememiş içmemiş 8 gün sonra takipsizlik kararı verdi. Bir genç kız öldürülüyor, o genç kızla ilgili ahlaksızca tweetler atılıyor, atan AKP’li belediye meclis üyesi, şikayetçi olunuyor, takipsizlik kararı veriliyor. Sayın Esra Albayrak ile ilgili dün resen soruşturma açıldı ve gözaltına alındılar, tutuklandılar. Doğrusu oydu, kimse kimseye böyle hakaret edemez çünkü. Ama aynı şeyi ben Zeynep Şenpınar için de bekliyordum. Tweeti atan AK Partili ise küfrü eden AK Partili ise takipsizlik kararı verilir. Bu çifte standarttır, samimiyetsizlik, bu feryattır. Ben feryat ediyorum. Sayın Albayrak’a yönelik o sözleri nefretle kınıyorum. Selvi Hanım da aramış kendisini görüşmüştür. Size yapılınca gerekli cezayı veriyorsunuz ama bir başka kızımıza yapıldığı zaman hakaret eden AK Partili diye aklıyorsunuz. İstanbul Cumhuriyet Savcısı İlyas Demircan neye dayanarak takipsizlik vermiştir? Zeynep Şenpınar kızımızla ilgili yapılan o hakarete takipsizlik veren savcıyı kınıyorum, milletin vicdanına bırakıyorum."