CHP'li Ali Öztunç'tan Çevre Bakanı Kurum'a: İklim kriziyle mücadele samimiyet ister ama o da siz ve hükümetinizde yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 'İklim kriziyle mücadele' konusunda kapsamlı bir rapor hazırlayıp TBMM'ye sunacaklarını açıklamasını, "İklim kriziyle mücadele diyorsunuz, ama derelerde HES’lere, Anadolu’nun pek çok bölgesinde maden aranmasına izin veriyorsunuz. İklim kriziyle mücadele samimiyet ister ama o samimiyet Sayın Bakan Murat Kurum sizde ve hükümetinizde maalesef yok" diyerek eleştirdi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Ali Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, ‘İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bir iklim kanunu ihtiyacının olduğunu ve kapsamlı bir İklim Değişikliğiyle Mücadele Raporu’nu TBMM’ye sunacaklarını açıklamasını değerlendirdi.

"Getireceği kanun, iklim kriziyle mücadele için değil, para için"

Öztunç, Bakan Kurum’un açıklamaları ‘güzel, sevindirici ve mutlu edici’ olarak nitelendirirken, “Ama biliyoruz ki getireceği kanun, yine iklim kriziyle mücadele için değil para için getirmek istiyorlar. Emisyon ticaretini gerçekleştirmek için böyle bir kanun getiriyorlar. Dertleri iklim kriziyle mücadele değil, emisyon ticaretinden para kazanmak, Borsa İstanbul’a yaptırmak, Katarlılar’a yeniden para kazandırmak” dedi.

"İklim kriziyle mücadele diyorsunuz, HES'lere izin veriyorsunuz"

Bakan Kurum’a seslenen Öztunç, “İklim kriziyle mücadele diyorsunuz, ama derelerde HES’lere, Anadolu’nun pek çok bölgesinde maden aranmasına, siyanürle altın ayrıştırmasına, termik santrallere izin veriyorsunuz. Vatandaşın kömürünü düşünüyorsunuz, söylüyorsunuz oysa filtresiz çalışan termik santralleri vatandaşın üzerinde kül olarak, kara kar olarak yağıyor. Bu santrallerin filtreli çalışmalarını sağlayamıyorsunuz” eleştirilerini yöneltti.

"O samimiyet sizde ve hükümetinizde yok"

İklim kriziyle mücadele konusunda Kurum’un ve hükümetin samimi olmadığını söyleyen CHP’li Öztunç, “Millet bahçeleri açarak iklim kriziyle mücadele edilmez. Bir kez daha uyarıyoruz, iklim kriziyle mücadele samimiyet ister, ama o samimiyet Sayın Bakan Murat Kurum sizde ve hükümetinizde maalesef yok” dedi.

Bakan Kurum, Beştepe'de düzenlenen 'İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'nda, "İklim Kanunu için temel ilke, sorumluluk ve eylemleri içeren kapsamlı bir İklim Değişikliğiyle Mücadele Raporu'nu Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu çok detaylı bir çalışma. İnşallah Meclisimizin çıkaracağı İklim Kanunu'na da gerekli altyapıyı sağlayacak ve altlık oluşturacaktır" demişti. (ANKA)