CHP'li Ali Mahir Başarır, Türkiye Uzay Ajansı'nı eleştirdi: Uzay mekiği yok, astronot yok ama ajans ve VIP minibüs var

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Türkiye Uzay Ajansı’nın EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)’ta 1’i VIP minibüs olmak üzere 5 araç kiralayacak olmasını eleştirdi.

"Vatandaşın parası lüks ve gereksiz araba için harcanmamalı"

Kamudaki araç kısıtlaması açıklamasının bir yalandan ibaret olduğunu belirten CHP’li Başarır; ‘’AKP Genel Başkanı, 12 Mart’ta açıklamış olduğu ‘Ekonomi Reform Paketi’ ile birlikte kamuda araç satın alınması ve kiralanmasına sınırlamalar getirileceğini açıklamış ve bu konuda ciddi bir şekilde tasarrufa gidileceğini dile getirmişti. Fakat, görüyoruz ki Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, 1 Mayıs 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında biri VIP araç olmak üzere, yakıt masraflarını da Türkiye Uzay Ajansı’nın karşılayacağı 5 araç ve 2 şoför hizmet alımı yapacak. Kamuda kullanılan araç sayısı 125 bin. Diğer ülkelerin liderleri, bürokratları işlerine bisikletle gidiyor fakat bizim beyefendiler en az 3-4 trilyonluk araçla gidiyorlar. Çünkü, vatandaşın parası umurlarında değil. Daha 10 gün önce, tasarrufa gideceğiz diyorsun, 10 gün sonra ise yine VIP araçlar için ihaleye çıkıyorsun. Vatandaşın parası lüks ve gereksiz araba için harcanmamalı.’’ sözlerini dile getirdi.

"AKP iktidarına göre, ‘Uzay Araştırması’ yapmak için en gerekli şey, VIP araçlar"

Türkiye Uzay Ajansı’nın açmış olduğu ihalede, araçların özelliklerinin uzay mekiğini aratmadığını ifade eden CHP’li Başarır; ‘’AKP iktidarının belki de 19 yılda vazgeçemediği yegâne şeylerden birisi de halkımızın vergileriyle kullanmış olduğu kamu araçları. AKP iktidarına göre, ‘Uzay Araştırması’ yapmak için en gerekli şey, VIP araçlar. 2021 yılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, Türkiye Uzay Ajansı’nın bütçesi 5 milyon dolar civarında. Diğer ülkelere baktığımızda ise, 300 milyon dolar ile 19.5 milyar dolar arasında değişiyor. Çünkü, diğer ülkelerin amacı belli; uzayda yeni bir yaşam ve teknolojik gelişme. Fakat kendi ülkemize baktığımızda ise esas amaç birilerinin konforlu bir şekilde yaşam sürmesi. Aracın renginden, şanzımanının nasıl olacağına; klimasının özelliklerinden, bilgi ekranının nasıl olacağına kadar her şey ince eleyip sık dokunmuş ama aynı hassasiyet uzayla ilgili kavramlar ve malzemeler için ne yazık ki geçerli değil. Bu da iktidarın, uzaya çıkma konusundaki samimiyetini gözler önüne sermektedir.’’ dedi.

"AKP’nin esas amacı, halkımızın gerçek gündemi olan yoksulluk, sefaleti unutturmak"

Türkiye Uzay Ajansı’nın ilk icraatının temizlik görevlisi ve garson almak olduğunu hatırlatarak bir tek uzaya ilişkin yatırım yapmadığını belirten CHP’li Başarır; ‘’AKP Genel Başkanı’nın, 2023’te uzaya gidileceğini açıkladığı şubat ayında yaptığı tanıtımdan yaklaşık bir hafta sonra, Türkiye Uzay Ajansı, en az lise mezunu olmak üzere, 4 temizlik görevlisi ve 2 garson almak için Resmi Gazete’de ilan yayımlamıştı. O zamanda açıklama yapmıştım. İktidarın, halkımızın duygularıyla oynaması acı verici. Bir yatırım yapacaksanız, oranın bilimsel özelliklerine bakarsınız. Fakat YÖK’ün, lisans programlarında adında ‘Uzay’ geçen programlara baktığımızda çok az sayıda lisans programıyla karşılaşmaktayız ve Ay’a gidiş tanıtım programında da herhangi bir bilimsel açıklama yapılmadı, bütçemiz şu kadar olacak denilmedi. AKP’nin esas amacı, halkımızın gerçek gündemi olan yoksulluk, sefaleti unutturmak, gündemi değiştirmek. Fakat biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunlara asla izin vermeyeceğiz. Gerçekleri halkımıza sunmaya devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.