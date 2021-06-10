CHP'li Ali Mahir Başarır: Traktörünüzü Ziraat Bankası’nın önüne bırakın ki utansınlar

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus’ta çiftçiler ve köylülerle bir araya gelerek Demirören’in Ziraat Bankası’na ödeme yapmadığına yönelik olarak ortaya atılan iddiaları eleştirdi. Başarır, “Ben her köyde söylüyorum; gidin traktörünüzü Ziraat Bankası’nın önüne bırakın ki utansınlar biraz diyorum. Edep artık! Ülkeyi soyuyorsunuz. 250 bin tane çiftçiye 3’er bin dolar iki yıl ödemesiz kredi verseydiniz bu mağduriyet yaşanmazdı” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’in Tarsus ilçesinde çiftçilerle ve köylülerle bir araya geldi.

Tarsus’un Bahşiş Köyü’nde karpuz üreticilerinin sorunlarını dinleyen CHP’li Başarır, “Manavda en ucuz karpuz 3 TL, buradaki karpuz üreticimiz 50 kuruşa satamıyor. Demirören’e verdiğiniz 750 milyon dolar krediyi takip etmiyorsunuz, ama her köyden çiftçilerimiz bizi arayarak ineğim, traktörüm haczedildi diyor. Bir yıl tarlanı sür, ek, gübreni at, karpuzun tarlada kalsın” dedi.

"Dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini kullanıyoruz"

Devletten yardım beklediğini belirten ve isyan eden bir çiftçi, “Mahsulümüz tarlada kaldı. Dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini biz kullanıyoruz. Traktörümüz banka tarafından hacizli. Sera naylonumuzu bile alamıyoruz. Bu karpuzları ne yapacağız biz” diyerek karpuzu yere fırlattı.

"Ne yiyecek bu insanlar?"

Karpuz tarlasından partili AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan seslenen CHP’li Başarır, şunları dile getirdi:

“Sen git tüpçüden 750 milyon dolar krediyi tahsil et, buradaki insanlara ver. Traktör, tarlalar hacizde. Uçsuz bucaksız tarlalarda karpuzlar ortada kaldı. Ne yiyecek bu insanlar? Sen Demirören’i düşünme, o çok zengin. Sen çiftçiyi, köylüyü düşün. Ayıp! Ben her köyde söylüyorum, gidin traktörünüzü Ziraat Bankası’nın önüne bırakın ki utansınlar biraz diyorum. Edep artık! Ülkeyi soyuyorsunuz. 250 bin tane çiftçiye 3’er bin dolar iki yıl ödemesiz kredi verseydiniz bu mağduriyet yaşanmazdı. Çiftçilerimizin isyanına kulak verin.”

CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal ise “Artık yeter. Çiftçinin alın teri, nasırlı elleri hakkını bulsun. Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerimiz bu pandemi döneminde çiftçinin, köylünün her zaman yanında olduğunu gösterdi” dedi.