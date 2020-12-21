CHP'li Ali Mahir Başarır, Kırklareli'ndeki askeri arazinin ücretsiz olarak Limak Holding'e verilmesini Meclis'e taşıdı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kırklareli Pınarhisar İlçesi’ndeki askeri arazinin Limak Holding’e bedelsiz olarak verilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Askeri alanların ve fabrikaların satılmasının kamu vicdanını yaraladığını belirten CHP’li Başarır, “Askeri alanlarımız hangi ihtiyaçtan satılıyor? Ya da neyin karşılığında birilerine bedelsiz olarak veriliyor anlamak mümkün değil. Söz konusu Limak, Cengiz, Kalyon, Kolin olunca iktidarın gözü hiçbir şeyi görmüyor. Hatta Bakanlıklar, söz konusu holdinglerin çıkarları için jet hızıyla çalışıyor” dedi.

"Jet hızıyla aynı gün Limak Holding'e verildi"

İstanbul Sarıyer İlçesinde bulunan askeri alanın satışa çıkarılması ile ilgili de önceden yazılı soru önergesi veren Başarır, “ Halktan vergi toplayarak ve kamuya ait fabrikaları, hazine arazilerini hele hele askeri alanları satarak gelir sağlama anlayışındaki AKP İktidarı, ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasına çözüm üretmekten oldukça uzaktadır” sözlerini ifade etti.

CHP’li Milletvekili Başarır Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu önergesinde;

“Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilmiş, önceden askeri atış ve tatbikat alanı olarak kullanılan askeri arazinin Milli Emlak tarafından bedelsiz olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak Holding’e verildiği yazılı ve görsel basında yer almıştır.

Limak Holding’in Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli Hazine arazisine ‘kalker ocağı’ kurmayı planladığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Limak Holding’in başvurusuna karşın projeyi jet hızıyla aynı günde karara bağladığı ve 12 Ocak 2021 ‘de halkın katılım toplantısı yapılmasına karar verildiği de basında yer alan bilgiler arasındadır.

Maliyeti 1 milyon 800 bin 750 TL olarak belirlenen maden ocağından yılda ortalama 2 milyon ton kalker üretileceği; Kalker ocağının kurulacağı bölgede, su kaynakları ve bu suların içme suyu şebekesine verildiği de bilinmektedir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 24- 25 Aralık tarihlerinde İstanbul Sarıyer İlçesi Rumelifeneri Mahallesi’ndeki askeri alanın da satışa çıkarıldığı herkes tarafından bilinmekle beraber TOKİ’nin resmi internet sitesinde de yer almaktadır” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilmiş olan askeri arazinin, bedelsiz olarak LİMAK Holding’e verilmesinin gerekçeleri nelerdir? Ne ya da nelerin karşılığında askeri arazi LİMAK Holding’e bedelsiz olarak verilmiştir?

2- Askeri atış ve tatbikat alanı olarak kullanılan arazide kalker ocağı kurmak için LİMAK Holding’in yapmış olduğu başvurunun, Bakanlığınız tarafından aynı gün içerisinde herhangi bir inceleme yapılmadan jet hızıyla karara bağlanmasının gerekçeleri nelerdir?

3- Başvuru tarihi ile karara bağlanma tarihi aynı gün içerisinde jet hızıyla olduğu dikkate alındığında, LİMAK Holding’in sahibi ya da yöneticileri tarafından size daha öncesinden sözlü bir talepte bulunulmuş mudur? Yoksa Bakanlığınıza yapılan her başvuru jet hızıyla mı karara bağlanmaktadır?

4- İstanbul Sarıyer ve Kırklareli Pınarhisar ilçelerinde olduğu gibi başka hangi illerimizin hangi ilçelerinde bulunan askeri alanların satışının yapılması planlanmaktadır?

5- Askeri alanlarımızın satışının yapılması hangi ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır?

6- Söz konusu kalker ocağı üretime geçtiğinde, içme suyu şebekesine verilen bölgedeki kaynak sularının, halk sağlığına vereceği zararlardan kim ya da kimler sorumlu olacaktır?