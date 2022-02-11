CHP’li Ali Mahir Başarır: Halkalı-Kapıkule demiryolu hattında hem usulsüzlük hem faciaya davet var

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halkalı- Kapıkule demiryolu hattı yapım işi için ihale edilen iki ayrı projeyi gündeme taşıdı.

Halkalı- Kapıkule demiryolu hattının 153 kilometrelik Çerkezköy- Kapıkule hattının yapımı için 2018 yılında ihale yapıldığını ifade eden CHP’li Başarır, “2018 yılında yapılan ihaleyi 489 milyon 156 bin 800 Euro ile en düşük teklifi veren GÜLERMAK+ Alsim Alarko alması gerekirken ne yazık ki ihale, 35 milyon daha fazla yani 523 milyon 899 bin 700 Euro teklif veren Salini+Kolin ortaklığına verilmiştir. Bu proje için 275 milyon Euro AB hibesi kullanılmıştır. Elbette işin içinde AB olunca ihale, iktidarın alışkanlığı haline gelen pazarlık usulü olan 21/b ile değil de açık ihale olarak yapılmıştır. Ancak ihale açık olmasına karşın en düşük teklifi verene değil de 5’li yandaş şirketlerden birine verildi” dedi.

Gülermak’a özrü Halkalı- Ispartakule arasında ödediler

Halkalı- Kapıkule demiryolu hattı projesinin 9 kilometrelik Halkalı- Ispartakule kesimi için de 2021 yılında ihale yapıldığını dile getiren CHP’li Başarır, “Halkalı- Ispartakule (Kanal İstanbul arası) kesimi demiryolu hattı ihalesini bu kez adeta özür dilercesine 21/b yani pazarlık usulü ihaleyle GÜLERMAK+Yapı Yapı+ Taş Yapı ortak girişimine verdiler. Sadece 9 kilometrelik yer için GÜLERMAK ve İktidarın çok sevdiği Taş Yapıya bu ihale 21/b ile 3 milyar 111 milyon 362 bin TL’ye verildi. İhalenin yapıldığı tarihteki Euro kuru ile hesaplandığında bu rakam 314 milyon 596 bin 764 Euro’ya karşılık gelmektedir” sözlerini ifade etti.

153 kilometre için 523 milyon, 9 kilometre için 314 milyon Euro

AB’nin, 275 milyon Euro ile desteklediği 153 kilometrelik demir yolu hattı ihalesinin açık ihale usulü ile yaklaşık 523 milyon Euro’ya ihale edildiğini hatırlatan CHP’li Başarır, “153 kilometrelik demiryolu hattını açık ihale ile 523 milyon Euro’ya ihale edeceksiniz ancak 9 kilometrelik demiryolu hattını 21/b yani pazarlık usulü ile 314 milyon Euro’ya ihale edeceksiniz. İşin yapımı içerisinde ne olursa olsun bu kadar orantısız bir durum akıl ve mantıkla örtüşmemektedir. İlk ihale, AB işin içerisinde olduğu için açık usul, ikinci ihale kendi içlerinde olduğu için pazarlık usulü ile yapılıyor. İnanın ilk ihalede de AB işin içinde olmasaydı orası da 21/b ile yapılırdı” dedi.

İkinci çorlu katliamına davetiye çıkarıyorlar

153 kilometrelik demiryolu hattının Çerkezköy- Kapıkule kesiminde döşenecek olan rayların alt kısmındaki dolgu malzemesinin TCDD teknik şartnamesine uymadığı konusunda önemli bilgilerin kendisine ulaştığını ifade eden CHP’li Başarır, “Bu ülkede bir Çorlu tren faciası yaşandı. Herkesin yüreği yandı. Bu kadar önemli bir konuda rayların altına dolgu malzemesi olarak yüksek oranda kum kullanılması faciaya davetiye çıkarmak demektir. Bize gelen bilgiler, iş sahasının birçok yerinde taşkın vadiler mevcut olmasına karşın Edirne Sahası, Lüleburgaz Sahası, Edirne Havza Sahası, Çorlu Sahası’nda bu uygunsuz dolgu malzemesinin kullanıldığı yönündedir. Bu sahalar çok yağmur alan bölgelerdir. Aşırı ve şiddetli yağmurlarda rayların altında kalacak olan kum dolguların erozyona uğrayarak aktığı ve yarıkların oluştuğu ciddi iddialar arasındadır. Bu durum hakkında, böyle bir dolgu malzemesinin kullanılmamasına ilişkin uyarı niteliğinde resmi yazıların mevcut olduğu yine iddialar arasındadır. Ancak yine de bu uygunsuz dolgu malzemesinin kullanıldığı söylenmektedir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. En azından bir kez olsun yaşananlardan iktidarın ders alması gerekir” sözlerini dile getirdi.

Kolin İnşaat'tan açıklama: İddialar gerçekle örtüşmemektedir

Kolin İnşaat tarafından konuya ilişkin olarak yapılan basın açıklamasında ise, Başarır'ın iddialarının gerçekle örtüşmediği savunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamuya açık, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen ve firmamızın rekabet kuralları çerçevesinde

katıldığı ve kazandığı ihaleye ilişkin CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından gündeme getirilen

iddialar gerçekle örtüşmemektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası

Projesi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Mali İş Birliği çerçevesinde gerçekleştirilen en büyük

altyapı projesidir.

Türkiye ulaştırma ağlarının Avrupa’ya yüksek standartlarda entegre olmasını sağlayacak söz

konusu projenin ihalesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun kontrolünde Ulaştırma ve Altyapı

Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi tarafından açık ihale usulü ile, Avrupa Birliği normları

çerçevesinde yapılmış şeffaf bir ihaledir. Firmamız ihaleye AB üyesi İtalyan Salini Impregilo firması

ile ortak girişim olarak girmiş ve kazanmıştır.

Öte yandan Çerkezköy-Kapıkule kesiminde rayların alt kısmındaki dolgu malzemesinin TCDD

teknik şartnamesine uymadığı konusundaki iddialar da asılsızdır. Projeye ilişkin tüm denetim ve

kontroller uluslararası müşavirlik firması TPF-Eptisa ve TCDD tarafından yapılmaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından konuyu dikkatinize sunuyoruz."