CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına tepki: Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını bu hale düşürmemişti

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, Boğaziçi Dayanışma hesabında yayımladığı "12. Cumhurbaşkanına Açık Mektup" nedeniyle “Halkı kin nefret düşmanlığa tahrik” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla tutuklanan öğrenci Beyza Buldağ’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

TIKLAYIN - Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ tutuklandı; gerekçe 'Cumhurbaşkanı'na açık mektup ile halkı kin ve düşmanlığa teşvik' etmek!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a evinin önünde saldıranların, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirten CHP’li Başarır, "Söz konusu soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan hakkında sosyal medya hesaplarından; halen MHP Mersin Milletvekilliği yapan Olcay Kılavuz, İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Emre Çömlekçi, Arnavutköy Ülkü Ocakları Başkanı Emrullah Günay ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı’nın tehdit ve hakaretlerde bulundukları ve adil yargıyı etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle, 18 Ocak 2021 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştum. Söz konusu kişilerin Twitter üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar yazılı ve görsel basında da yer almıştı" sözlerini dile getirdi.

"Adalet sistemi herkes için eşit çalışmıyor"

Yapmış olduğu suç duyurusundan bu zamana kadar 21 gün geçtiğini hatırlatan CHP’li Başarır, "Aradan 21 gün geçmesine ve suç duyurusunda bulunmama rağmen kılını kıpırdatmayan yargı, hiçbir suçu olmayan olan Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ’a 2 gün içerisinde tutuklama kararı veriyor. Yapılan bu uygulamalar, yargı sistemimizin ne kadar kişilere bağlı olarak değişkenliğe uğradığının bir göstergesidir. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Yargısı hiç bu hale düşürülmemişti. Kimilerinin işledikleri suç alenen ortadayken harekete geçmeyen yargı mensupları, suçsuz olanlar için mevcut konjonktüre göre 2 gün içerisinde tutuklama kararı verebiliyor. Adalet sistemi ne üzücüdür ki herkes için eşit çalışmıyor” ifadelerine yer verdi.

"Yargıdaki keyfilik akıl almaz bir boyuta ulaştı"

İktidarın keyfi maddeler yaratıp öğrencileri tutukladığını savunan CHP’li Başarır, "Öğrenci kardeşimiz Buldağ, ‘Halkı kin nefret düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik suçlamasıyla’ sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bu Türk yargısı için son derece vahim bir karardır. Beyza Buldağ’ ın CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanması; Beyza’nın içindeki kin, nefret ve düşmanlığı değil, iktidarın içindeki kin, nefret ve düşmanlığı göstermektedir. ‘Halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik’ suçu Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 100’deki katalog suçlardan olmamasına rağmen, Beyza çıktığı mahkemece hak, hukuk bilmeyen bir hakim tarafından tutuklanıyor. Pırıl pırıl gençler, ‘Tek Adam’ ın siyasi hırsı, egosu yüzünden keyfi olarak tutuklanıyor" diye konuştu.

"AKP yargısında Tayyip Bey sen ülkeyi yönetemiyorsun' demek suç"

Sözlerine ülkedeki düşünce özgürlüğünün yitirildiğini belirterek devam eden CHP’li Başarır, şu ifadeleri kullandı:

Beyza Buldağ’a atfedilen suçlamalar: Twitter’da @boundayanisma hesabını yönettiği iddiasıyla, ‘12.Cumhurbaşkanı’na Açık Mektup’ yazısı sebebiyle cumhurbaşkanına hakaret, diğer paylaşımlar sebebiyle halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme ve suç işlemeye tahrik etme. Tek delil ise Twitter’daki @boundayanisma hesabı ile Beyza Buldağ’ın telefon numarasının son iki hanesinin 12 ile bitmesi. Cumhurbaşkanına siyasi eleştiriler sunmaktan ibaret bir açık mektup yayınlanıyor ve iki gün sonra öğrencilerin evi basılıyor, tutuklamalar yapılıyor. Bunun adı ‘yargının siyasallaşması’ dır. İktidarın Anayasa ve Türk Ceza Kanunu’nu hiçe sayan uygulamaları, ‘Yeni Anayasa’ söylemlerini de boş bir safsata haline getirmektedir.’