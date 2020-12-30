CHP'li Ali Mahir Başarır'dan "Cumhurbaşkanı avukatlarının mal varlığı araştırılsın" önergesi

T24 Haber Merkezi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı avukatlarının mal varlıklarının araştırılması için TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel’in, 22 Aralık 2020 tarihinde karar bağlanan Cumhurbaşkanına hakaret suçu davasına sonradan vekâletname verdiği ve haksız, hukuksuz bir şekilde kazanç sağladığı iddia edilmişti.

9 bin 554 hakaret davasında karar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan bu zamana kadar 9 bin 554 davada hüküm verildiğini belirten CHP’li Başarır, “ Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel’in yaptığı gibi cumhurbaşkanına hakaret suçlarından karara bağlanan davalarda aynı yöntemlerin uygulandığı düşünüldüğünde, söz konusu Cumhurbaşkanı avukatların milyonlarca haksız kazanç elde etiği ve adeta açılan hakaret davalarının bir rant kapısına dönüştüğü anlaşılmaktadır” dedi.

"Yargı sistemi bağımsız değil"

Cumhurbaşkanı avukatlarının “FETÖ DAVALARI” kapsamında iş adamlarının serbest bırakılmasıyla ilgili kirli rüşvet ilişkilerine girdiği haberlerinin yazılı ve görsel basında yer aldığını ifade eden CHP’li Başarır, “Yaşanan bu olaylar, yargı sistemimizin bağımsızlıktan oldukça uzak olmasının yanı sıra adeta bir çöküşünün de açık göstergesidir” sözlerini dile getirdi.

Erdoğan dönemi diğer fark attı

CHP’li Ali Mahir Başarır, vermiş olduğu meclis araştırma önergesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde bu zamana kadar Cumhurbaşkanına hakaretten 63 binden fazla kişiye soruşturma başlatıldığı ve bu soruşturmalardan 9 bin 500 den fazla vatandaşa da hüküm verildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında açılan soruşturmalarla ilgili önceki cumhurbaşkanları dönemi ile kıyaslama yapan CHP’li Başarır, araştırma önergesinde, “Açıklanan verilere göre; Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren’in döneminde hakaret davalarındaki sanık sayısı 340, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde 207, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 158, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde ise 848 olmuştur” bilgilerine yer verdi.

CHP’li Ali Mahir Başarır vermiş olduğu Meclis Araştırma Önergesi şöyle:

“Gerek yazılı ve görsel basında gerekse sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hemen hemen her gün vatandaşlarımıza soruşturma başlatıldığı haberlerini okumaktayız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde bu zamana kadar Cumhurbaşkanına hakaretten 63 binden fazla kişiye soruşturma başlatılmış ve bu soruşturmalardan 9 bin 500 den fazla vatandaşımıza da hüküm verilmiştir.

Açıklanan verilere göre; Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren’in döneminde hakaret davalarındaki sanık sayısı 340, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde 207, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 158, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde ise 848 olmuştur.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından açılan soruşturmalar bakımından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemi ile geçmiş dönemlerdeki cumhurbaşkanlarına göre bir kıyaslama yapıldığında aralarında akıl almaz bir farkın olduğu görülmektedir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilgili içinde bulunduğumuz Aralık ayında çok vahim bir olay meydana gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle re’sen yürütülen soruşturma ve akabinde açılan davada, ilgili mahkemeler tarafından Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınıp, mağdur sıfatıyla Cumhurbaşkanına gönderilmesi gereken tebligatın, tensip zaptı ile vekâletname vermediği halde Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel’e tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu dava 22 Aralık 2020’de karar bağlanmış olup, Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel’e 4 bin 80 TL vekâlet ücreti ödenmesi de hükmedilmiştir. Cumhurbaşkanı avukatı olan Ahmet Özel’in dava dosyasında vekâletnamesi bulunmadığı halde bu ücreti alması ilgili tüm kanunlara aykırı bir işlemdir.

Yaşanan olayla ilgili 25 Aralık 2020 Cuma günü vermiş olduğum yazılı soru önergesi, ertesi sabah basında ve sosyal medyada yer almasından sonra Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel’in 26 Aralık 2020 saat 15.55’de UYAP sistemi üzerinden karara bağlanmış davaya vekâletname sunmak için “Vekâlet Pulu Makbuzu” yatırdığı anlaşılmıştır.

Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel’in yaptığı gibi cumhurbaşkanına hakaret suçlarından karara bağlanan davalarda aynı yöntemlerin uygulandığı düşünüldüğünde, söz konusu Cumhurbaşkanı avukatların milyonlarca haksız kazanç elde etiği ve adeta açılan hakaret davalarının bir rant kapısına dönüştüğü anlaşılmaktadır.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı avukatlarının “FETÖ DAVALARI” kapsamında iş adamlarının serbest bırakılmasıyla ilgili kirli rüşvet ilişkilerine girdiği haberleri yazılı ve görsel basında yer almıştır.

Yaşanan bu olaylar, yargı sistemimizin bağımsızlıktan oldukça uzak olmasının yanı sıra adeta bir çöküşünün de açık göstergesidir.

Cumhurbaşkanı avukatlarının milyonlarca lira haksız, hukuksuz bir şekilde kazanç sağlamaları; faturalarını ödeyemeyen, hiçbir yarasını kapatmayan asgari ücretle geçinmeye çalışan, emekli maaşıyla evlerinin mutfak masrafını dahi karşılayamayan, çiftçilik yaptığı için günden güne eriyip yok olmayla karşı karşıya kalan halkımızın vicdanlarında derin yaralar açmaktadır.

Cumhurbaşkanı avukatlarının haksız, hukuksuz, usulsüz bir şekilde nasıl kazanç sağladıklarının incelenmesi ve kendileriyle birlikte birinci, ikinci, üçüncü derece akrabalarının, avukatlık ofislerinde çalıştırdıkları kişilerin mal varlıklarının enine boyuna araştırılması amacıyla Anayasamızın 98. TBMM İçtüzüğü ’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz.”