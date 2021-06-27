CHP'li Alban'dan Bakan Pakdemirli'ye: Anlaşma yaptınız parasını mı ödeyemediniz; neden yangına müdahalede söndürme uçağı yok?

CHP Milletvekili Mürsel Alban, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde meydana gelen orman yangınında bölgeyi inceleyerek, yangına müdahalede söndürme uçağı görmediklerini öne sürdü. Alban, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Yoksa yine anlaşma yaptınız da parasını mı ödeyemediniz, uçakları mı getiremiyorsunuz? Burada neden yangına müdahale için söndürme uçağı yok" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Alban, Marmaris İçmeler'de yangının yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Yangının denizin üst kısmında, büyük bir yüzölçümüne sahip bir alanda meydana geldiğini belirten Alban, "Bu alandaki ormanın tamamen yandığını gördük. İleride otelin doğalgaz besleme deposu var. Diğer tarafta da var. Allah'tan buralara yaklaşmadı. 5-10 metre kala müdahale edilerek söndürülmüş" dedi.

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Alban, yangında bir itfaiyecinin şehit olduğunu belirtirken, "Öncelikle şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır, başsağlığı diliyorum. Canlarını dişlerine taktılar, geldiler mücadele ettiler" diye konuştu.

"Araştırmasını yapacağız"

Alban, "Yangının çıkış sebebini savcılığın araştırması lazım. Bu yangına neden sadece karadan müdahale ediliyor ve yangın söndürme ekibinde bir canımız şehit oluyor? Neden havadan söndürmek için müdahalede edilemiyor, geç mi kalındı? Bunun araştırmasını yapacağız."

"Yine anlaşma yaptınız da uçağın parasını mı ödeyemediniz?"

Yangına havadan helikopterlerin müdahale ettiğini anımsatan Alban, Orman Bakanlığı'na ait bir uçağı bile müdahale ederken görmediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenen Alban, "Neden iki, üç uçak göndermedi? Yoksa hala inatlaşma yüzünden mi? Türk Hava Kurumu'nun 8 tane uçuşa hazır, donanımlı uçağı ihaleye sokulmadığı gibi bugün yangın yerinde hiçbir uçağı görmedik. Yoksa yine anlaşma yaptınız da parasını mı ödeyemediniz, uçakları mı getiremiyorsunuz? Burada neden yangına müdahale için söndürme uçağı yok" diye sordu.

"Ağaçlandırma, soğutmadan sonra bir an evvel başlatılmalı"

Yangının çıkış sebebini araştırıp öğreneceklerini ve takipçisi olacaklarını söyleyen Alban, "Yangın söndürüldükten, soğutulduktan sonra ağaçlandırma yapılması gerekmektedir. Bu ağaçlandırma, soğutmadan sonra bir an evvel başlatılmalı. Eğer başlatılmazsa burada bir art niyet ortaya çıkar. Burada kimse otel, konut yapmaya kalkmasın" dedi.

Pakdemirli ne söylemişti?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Şu saat itibarıyla yangını kontrol altına almış durumdayız. Maalesef her yangında olduğu gibi bu yangında da çeşitli spekülasyonlar, sadece iktidar karşıtlığı için birtakım söylemler söyleniyor. 'Yine buraya otel yapılacak' gibi söylemler var. Ben bunları söyleyenleri bir şehidimizin olduğu bugünde Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildikleri gibi yapsın. İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir şekilde endişesi olmasın"