CHP'li Akın: Yılbaşından bu yana neredeyse 3 günde 1 akaryakıta zam geldi

Akaryakıta art arda gelen zamlarla benzin ve motorinin litresi 20 liraya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, hafta içinde yeni zamların geleceğini belirterek, “İktidar artışı ÖTV ve KDV’den karşılayıp zamları pompaya artık yansıtmamalı. Akaryakıt daha fazla zamlanırsa enflasyon daha da artacak” dedi. Akın, 1 Ocak’tan bu yana geçen 64 günde neredeyse ortalama her 3 günde bir akaryakıt ürünlerine zam yapıldığına dikkat çekti.

CHP’nin enerji politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından petrol fiyatlarındaki artışın her gün pompa fiyatlarına zam olarak yansımasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Akın’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Yılbaşından bu yana 23 zam"

İktidar döviz kurunun düşmesine karşın akaryakıt ürünlerinde indirim yerine, özel tüketim vergisinin payını artırmayı tercih etti. Bu durum petrol fiyatı ya da döviz kurundan kaynaklı her artışın doğrudan pompaya yansımasına neden oldu. Yalnızca 1 Ocak’tan bu yana akaryakıt ürünlerine toplamda 23 defa zam geldi. Başka bir deyişle 1 Ocak’tan bu yana geçen 64 günde neredeyse ortalama her 3 günde bir akaryakıt ürünlerine zam yapılmış oldu.

Benzin 6,28 liraya, motorin 5,74 liraya satışıyordu

Türkiye’de ekonominin uçacağı vaadiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmen başladığı Temmuz 2018 tarihinde benzinin litresi 6 lira 28 kuruş, motorinin litresinin ise 5 lira 74 kuruşa satılıyordu. Yalnızca yılbaşından bu yana 5 Mart 2022 tarihine kadar geçen 64 gün içinde benzinin litresine 6 lira 96 kuruş tutarında, motorinin litresine 7 lira 43 kuruş tutarında, LPG otogazın litresine ise 2 lira 40 kuruş tutarında zam yapıldı. Tek başına bu bile iki ayda ülkemizin yaşadığı krizi gösterirken, iktidarın hiçbir adım atmadığını göstermektedir.

"Depo artık 1000 liraya doluyor"

Söz konusu zamların ardından 50 litrelik bir deponun dolması için benzinli araçlar için 650 liraya dolan depo, yalnızca iki ay içinde 940 liraya dolmaya başladı. Motorin kullanan aracın deposu ise 640 liraya dolarken, iki ay içinde 995 liraya dolmaya başladı. LPG otogaz kullanan aracın deposu ise 450 liraya dolarken, iki ay içinde 540 liraya dolmaya başladı. Başka bir deyişle artık benzin ve motorin kullanan araçların deposunun dolması 1000 liraya dayanmıştır.

"TL'deki kayıplar zamları tetikliyor"

Akaryakıt ürünlerine gelen zamların nedeni brent petrolün artışının yanı sıra döviz kurunun yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 2012-2014 yılları arasında brent petrol fiyatlarının 110 dolar ile 120 dolar arasında olduğu dikkate alındığında uluslararası fiyat artışı tek başına zamların nedeni olmamaktadır. Türkiye’de akaryakıt zamları Türk lirasının döviz kuru karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanmaktadır.

"KDV düşürülmeli, zam ÖTV'den karşılanmalı"

Akaryakıt ürünlerine gelen zamlara her kesimden tepki yükselmektedir. Akaryakıt zamları ulaşım ve nakliye başta olmak üzere maliyetleri artıracağı için vatandaşa enflasyon olarak da yansıyacaktır. Akaryakıt ürünlerindeki zamların pompa fiyatlarına yansımaması için KDV ve ÖTV’den karşılanması gerekmektedir. Zamların ÖTV’den karşılanması ve KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi vatandaşın yükünün azaltılması anlamına gelecektir. İktidarın olası bir krize karşı herhangi bir akaryakıt rezervi ve tedbiri olmadığı için krizin faturası doğrudan pompa fiyatları üzerinden vatandaşlara yansıtılmaktadır.

"Tedbir alınmazsa zamlar durmayacak"

Akaryakıt ürünlerine art arda gelen zamlar iktidarın herhangi bir tedbir almaması durumunda devam edeceği ortadadır. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını belirleyen brent petrol fiyatları 80 dolar seviyelerinden 120 dolar seviyesine çıkmıştır. Dolayısıyla brent petrolde artış eğilimi devam ettikçe ve döviz kurundaki yükseliş de sürdükçe akaryakıt ürünleri artmaya devam edecektir. Bu kapsamda sektör kaynakları 7 Mart itibarıyla motorin ve benzinde büyük bir zam beklemekte, düşüş olmazsa önümüzdeki hafta ikinci bir zammın olasılığını dile getirmektedir.” (ANKA)