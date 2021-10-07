CHP'li Akın: Vatandaş, yılın başından bu yana sanayiye gelen elektrik ve doğalgaz zamlarının faturasını market kasasında ödemek zorunda kalacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2021 yılının başından bu yana sanayiye elektrikte yüzde 22, doğalgazda ise yüzde 45 oranında zam yapıldığını açıkladı. Akın, “Vatandaşlarımız bu zamların faturasını market kasalarında artan temel gıda ürünlerini satın alarak ödemek zorunda kalacak. Kış aylarında zaten ısınma ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan vatandaşlarımızın artık ne tahammülü ne de gücü kaldı" değerlendirmesini yaptı.

Eşel mobil sistemi kapsamında akaryakıt ürünlerinde ÖTV payının da bitmek üzere olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; “Bundan sonra ya ÖTV’ye yeni zam yapılacak ya da zamlar pompa fiyatına yansıyacak” mesajını verdi. Akın'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Elektrik santrallerinin doğalgaz tarifesi 2021'de yüzde 69 arttı"

“Sanayi doğalgaz tarifesi 2021 yılı içerisinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 1’er oranında artarken; Temmuz ayında yüzde 20 ve son olarak 1 Ekim’de de yüzde 15 oranında zamlandı. Sanayi doğalgaz tarifesi böylece 2021 yılı içerisinde yüzde 45 oranında zamlanmış oldu. Aynı dönemde sanayi elektrik tarifesi de yüzde 22 oranında arttı. Elektrik santrallerinin doğalgaz tarifesi ise 2021 yılı içerisinde Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yüzde 1’er oranında; mayıs ayında yüzde 12; Haziran ayında yüzde 5; Temmuz ayında yüzde 20 ve son olarak 1 Ekim’de de yüzde 15 oranında zamlandı. Buna göre elektrik santrallerinin doğalgaz tarifesi 2021 yılı içerisinde yüzde 69 oranında arttı.

"Enerji faturalarındaki KDV payı düşürülmeli, TRT fonu kaldırılmalı"

2021 yılı içerisinde sanayide doğalgaz ve elektrik tarifesine yapılan zamların etkisini kış aylarında göreceğiz. Vatandaşlarımız bu zamların faturalarını doğrudan ödemese de, market kasalarında aldıkları temel gıda ürünleriyle ödemek zorunda kalacak. Kış aylarında zaten ısınma ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan vatandaşlarımızın artık ne tahammülü ne de gücü kaldı. İktidar yaklaşan kış ayları öncesi, zamların önüne geçecek gerçek önlemler almalı. İki yıldır enerji faturalarının düşmesi için verdiğimiz yasa teklifi iktidar tarafından reddediliyor. Enerji faturalarındaki KDV payı düşürülmeli, TRT fonu kaldırılmalı.

"Zamların pompa fiyatlarına yansıması durumunda gıda fiyatlarındaki artış devam edecek"

Kış ayları öncesi LPG’ye yapılan her zam pompa fiyatına yansıyacak. Motorin ve benzinde ise 10 ile 50 kuruş gibi çok az bir pay kaldı. Bu nedenle iktidar ya yeni bir ÖTV zammını gündeme getirecek ya da her zam pompa fiyatlarına yansımaya başlayacak. Zamların pompa fiyatlarına yansıması durumunda temel gıda ürünlerindeki artış devam edecek." (ANKA)