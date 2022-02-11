CHP’li Akın: Ülke bir buhran yaşıyor, buhranı çözmesi gereken iktidar ölü taklidi yapıyor

Bakan Dönmez’in, 21 elektrik dağıtım şirketinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından CHP açıklamada bulundu. CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Milletin gözünün içine baka baka 100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını devlet ödüyor diyorsunuz. O zaman şu basit sorularımıza yanıt vermelisiniz; Temmuz ayından sonra bu zamana kadar özellikle de ocak ayından yani yüzde 127 zamdan sonra kaç elektrik abonesi faturasını ödeyemedi?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Akın, Bakan Dönmez'e şöyle seslendi:

"Ocak ayından yani yüzde 127 zamdan sonra kaç elektrik abonesi faturasını ödeyemedi?"

"Milletin gözünün içine baka baka 100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını devlet ödüyor diyorsunuz. O zaman şu basit sorularımıza yanıt vermelisiniz; Temmuz ayından sonra bu zamana kadar özellikle de ocak ayından yani yüzde 127 zamdan sonra kaç elektrik abonesi faturasını ödeyemedi? Kaç doğal gaz abonesi faturasının parasını denkleştiremedi? Vatandaşın AKP iktidarına talimatı olan elektrik ve doğal gaz faturalarında indirim yapacak mısınız? Yoksa zamlarla milletimize zulüm yapmaya devam mı edeceksiniz?"

"Elektrik ve doğal gazda devlet desteği devam etmektedir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgazda devlet desteğinin devam ettiğini söylemişti.

Bakan Dönmez, “Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir.” ifadelerini kullanırken "Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğal gazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır" açıklamasını yapmıştı