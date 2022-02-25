CHP'li Akın: Mart ayında doğalgaza zam düşünen bir iktidar var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat düzenlemesinin ardından enerji fiyatlarının artmasının beklendiğini, ancak AKP’nin gereken tedbirleri almadığını söyledi. Akın, “Mart ayında doğalgaza zam düşünen bir iktidar var. Rusya Enerji Bakanlığı ‘Türkiye için fiyatlar artacak’ derken, AK Parti iktidarı sus pus. Ölü taklidi yapıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat düzenlemesinin ardından enerji fiyatlarının artacağına dikkat çekti. İktidarın ölü taklidi yaptığını savunan Akın, şöyle konuştu:

“Çıkan her uluslararası krizde, fatura iktidarın açıklamalarına inanmak zorunda bırakılan vatandaşlarımıza kesilmektedir. Ocak ayında İran doğalgazı kesildiğinde fatura vatandaşımıza yansıtıldı. Sanayicimizden esnafımıza herkesten fedakarlık beklediler. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş yaşanıyor ve göbekten doğalgazına bağlı olduğumuz Rusya’nın insafına bırakılan bir durum söz konusu. Rusya'nın Enerji Bakanlığı ‘Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir’ diye açıklama yapıyor. AK Partinin enerji kurmayları da bu açıklamaya istinaden ‘tedarik sorunu yaşamayız’ diyor. Peki, fiyat ne olacak? Mart ayında doğalgaza zam düşünen bir iktidar var. Sakın yapmayın! Vatandaşımıza bu eziyeti yapmayın. Bu konuda iktidar sus pus. Yine ölü taklidi yapıyor. Vatandaşımızı savaşın ekonomik ve enerji buhranından koruyacak hangi tedbirleri aldı? İktidar enerji fiyatlarında artış olacak mı olmayacak mı çıksın bunu açıklasın. Zaten enerji faturalarındaki fahiş zamlarla vatandaşı perişan ettiniz. Yeni zam yapacak mısınız? Yeni zamların gerekçesini bu savaşa mı bağlayacaksınız?”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Komisyonu Başkanı AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ardından doğalgaz tedariki konusunda Türkiye'nin bir sorun yaşamayacağını belirterek, "Ülkemizin bu anlamda enerji tedarik güvenliğinde bir risk oluşacağını beklemiyoruz” açıklamasını yapmıştı. (ANKA)