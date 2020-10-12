CHP'li Akın: Karayolları, özel sektörün işlettiği otoyol, köprü ve tünellerin verilerini halktan gizliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karayolları Genel Müdürülüğü'nün (KGM) yayınladığı Türkiye'nin trafik ve ulaşım verilerine ait haritaya ilişkin, "2019 yılına ait bu haritada bilgiler gizlendi. Özel sektörün işlettiği bu otoyol, köprü ve tünellerden yılda kaç araç geçiyor, ne kadar garanti ödemesi yapılıyor, bilmiyoruz. Bu bilgiler özellikle yayınlanmıyor, saklanıyor. Çünkü karartılmaya çalışılan çok büyük bir ayıp var" dedi.

ANKA'nın haberine göre; KGM'nin her yıl Türkiye'nin trafik ve ulaşım verilerinin haritasını çıkarıp yayınladığını belirten Akın, yayınlanan 2019 yılına ait haritalarda bilgilerin gizlendiğini belirterek, "Özel sektörün işlettiği bu otoyol, köprü ve tünellerden yılda kaç araç geçiyor, ne kadar garanti ödemesi yapılıyor, bilmiyoruz. Bu bilgiler özellikle yayınlanmıyor, saklanıyor. Çünkü karartılmaya çalışılan çok büyük bir ayıp var" dedi.

"Karanlık gerçek ortaya çıkacak"

Verileri halkın bilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, "Halktan ayıplı mal, hizmet olduğu için gizliyorlar. Yap-İşlet-Devret kapsamında yapılan otoyollar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne ait trafik ve ulaşım bilgilerini Türkiye'nin Trafik ve Ulaşım Haritası'na koymamışlar. Neden? Çünkü bu yol, köprü ve tünellere ait ulaşım verilerinin yayınlanması halinde karanlık gerçek ortaya çıkacak, o yüzden yayınlamıyorlar" diye konuştu.

"Doğru yapılmış olsa halktan gizlenir miydi?"

Akın, verilerin yayınlanmamasının nedenini şöyle anlattı:

"Halkın sırtına ne kadar yük yükledikleri çıkacak, o yüzden yayınlamıyorlar. Geleceğimizin nasıl ipotek altına alınmış olduğu ortaya çıkacak, vatandaşın cebine elini atan bir uygulamayı saklamak için yayınlamıyorlar, halktan kaçırıyorlar. Bu otoyollar, tüneller, köprüler ayıplı olmasa doğru yapılmış olsa halktan gizlenir miydi? Hayır, gizlenmezdi. Geçiş garantileri, geçenden dövize endeksli geçiş ücreti, geçmeyenden dövize Hazine garantisi ödemesi bunların hepsi ayıplı. Üstelik bu aşırı pahalı yollardan, köprülerden ve tünellerden araçlar da geçmeyince utanılacak tabloyu yayınlayamıyorlar."