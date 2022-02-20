Elektrik dağıtım şirketleriyle toplantının perde arkasını CHP'li Akın anlattı: Elektrikte "Kılıçdaroğlu" ölçümü

CHP'li Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 21 dağıtım şirketiyle yaptığı görüşmeden ayrıntıları paylaştı. Akın, “İktidarın, dağıtım şirketlerinden fatura tahsilatlarını sıkı takip etmelerini istediğini, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Zamlar geri alınıncaya kadar faturamı ödemeyeceğim’ açıklamasının etkisinin ne olacağının belirlenmesini talep ettiğini öğrendik." dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre Akın, "Vatandaş indirim için bu toplantıya kilitlenmişken; iktidarın gündemi genel başkanımızın söyleminin tahsilatlara etkisinin ne olacağının ölçülmesi oldu” diye konuştu.

Dağıtım şirketlerinden elektrik faturalarında geciken tahsilatlarla ilgili de “anlayışlı olunması” istendiğini aktaran Akın, “Fahiş zamların ardından faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen abone sayısında büyük bir artış yaşanıyor. İktidar da bu artışı kontrol etme çabası içine giriyor. Bu durum da Genel Başkanımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

ELDER Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü olan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler’in, bakanlıktaki toplantı sonrası Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Aynı zamanda Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olan Zaimler, faturasını ödememesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun elektriğini kesmeye yetkisi bulunan şirketin bağlı olduğu yapının tepe yöneticisi konumunda. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun ödemeyeceğini açıkladığı faturası da gündeme geldi. Yönetmeliğe göre faturasını zamanında ödemeyen kullanıcılara yazılı bildirimde bulunarak beş gün süre tanıyor. Bu sürenin sonunda ödeme yapılmamışsa abonenin elektriği kesiliyor. 65 yaş üstü abonelerin elektriği ise ancak üst üste üç fatura dönemi boyunca ödeme yapılmazsa kesiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da 70 yaşında olduğu düşünüldüğünde, Kılıçdaroğlu çiftinin yaşadığı konutun elektriği en erken haziran ayında kesilebilir.