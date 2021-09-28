CHP'li Akın: Her beş aboneden biri faturasını ödemekte zorlanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 1 Ekim'de elektrik faturalarında yeni zam beklenmesi hakkında, "Nisanda, beş milyon abone faturasını zamanında ödeyemedi, her beş aboneden biri faturasını ödemekte zorlanıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "İktidarın 1 Ekim'de elektrik faturalarına yeni bir zam yapmaya hazırlanmasına" tepki gösterdiği bir açıklama yaptı.

Akın, "Enerjiye zam demek bütün sektörlerin maliyetlerini de artıracağı için iğneden ipliğe her ürüne zam demektir! Her ürüne zam demek hayat pahalılığının daha da artması demek" dedi ve şu sözlerle beklenen zammı eleştirdi:

"Faturalar adeta cezaya dönüştü"

Temel bir hak olan enerji vatandaş için gelen yüksek faturalarla adeta cezaya dönüştü. İktidar gizlemeye çalışsa da milyonlarca vatandaş faturasını ödemekte zorlanıyor. İktidar kış öncesi yeni zamlar yapmaya hazırlanırken, geçtiğimiz kış yaşanan tablo vatandaşın nasıl zorlandığını gösterdi. Resmi verilere göre faturasını zamanında ödeyemeyen abonelerin sayısı yılbaşından bu yana 5 kat arttı.

"5 milyon abone faturasını zamanında ödeyemedi"

Resmi yanıtlara göre bu yılın başında - Ocak 2021 tarihinde - 1 milyon 37 bin abone faturasını gününde ödeyemedi. Bir ay sonra Şubat 2021’de faturasını zamanında ödeyemeyen abone sayısı 1 milyon 202 bine çıktı. Mart ayına geldiğimizde bu sayı rekor oranda artarak 4 milyon 753 bine yükseldi. Nisan ayında ise faturasını son ödeme tarihinden sonra verebilen abonelerin sayısı 5 milyon 166 bin kişi oldu.

"Her beş aboneden biri faturasını ödemekte zorlanıyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Ocak ayında her 26 aboneden 1’inin faturasını gününde ödeyemezken dört ay sonra her 5 aboneden 1’inin faturasını zamanında ödeyememeye başladı. Elektrik faturalarındaki artış artık milyonlarca haneyi ilgilendiren bir soruna dönüştü. Tek başına bu durum bile iktidarın vatandaşlarımızı nasıl fakirleştirdiğinin göstergesidir. Vatandaşın artık yeni bir zammı kaldıracak ne gücü ne de tahammülü var.”