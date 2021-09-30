CHP'li Akın duyurdu: EPDK, elektriğe yüzde 15 zam yaptı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yarından itibaren (1 Ekim) geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini söyleyerek iktidara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış” diyen Akın, alınan zam kararının 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağını söyledi.

“Elektrikteki yüzde 15 zam; faturasını ödeyemeyen 5 milyon vatandaşımıza yenilerini ekleyecektir”