CHP'li Akın'dan yeni elektrik tarifesi yorumu: İlk kademe 230 kilovatsaat olmalı ve yüzde 52 oranında fahiş zam geri çekilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Tepkiler yükselince geri adım atmak zorunda kaldılar. İlk kademenin 210 kilovatsaate çıkarılması yetersiz. Cumhuriyet tarihinin en fahiş zamları hala yürürlükteyken bu düzenleme vatandaşı rahatlatmaz. İlk kademe 230 kilovatsaat olmalı ve ilk kademedeki yüzde 52 oranında fahiş zam geri çekilmeli” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz” açıklamasını değerlendirdi. Akın’ın yazılı açıklaması şöyle:

"İlk kademenin 230 kilovatsaat olması gerektiğini defalarca söylememize karşın iktidar bile bile yanlışta ısrar ederek ocak ayı boyunca vatandaşı faturalarla çarptı. İlk kademenin 210 kilovatsaate çıkarılması yetersiz. Cumhuriyet tarihinin en fahiş zamları hala yürürlükteyken bu düzenleme vatandaşı rahatlatmaz.

İlk kademe 230 kilovatsaat olmalı ve ilk kademedeki yüzde 52 oranında fahiş zam geri çekilmeli. İktidar aylarca çalışma yaptıklarını ve kademeyi günlük 5 kilovatsaat olmak üzere ayda 150 kilovatsaat olarak belirlediğini ilan etti. CHP olarak biz ise bilimsel verilerle asgari tüketim olarak kabul edilen 230 kilovatsaatin belirlenecek düşük kademede en alt sınır olması gerektiğini vurguladık. Geldiğimiz noktada iktidar ilk kademe sınırında bizim dediğimiz sınıra bir ay sonra yaklaşmış oldu.

"Vatandaşı faturalarla çarptılar"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kademeli tarifeye olumlu tepkiler geldiğini söylemesinin üzerinden daha bir hafta geçmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tepki geldiği için değiştirildiğini açıkladı. İktidar vatandaşı ocak ayı boyunca gelen faturalarla adeta çarptı. Tepkiler yükselince de geri adım atmak zorunda kaldılar.

"Fahiş zamlar da geri çekilmeli"

İlk kademenin 210 kilovatsaate çıkarılması yetersiz. Cumhuriyet tarihinin en fahiş zamları hala yürürlükteyken bu düzenleme vatandaşı rahatlatmaz. İlk kademe 230 kilovatsaat olmalı ve ilk kademedeki yüzde 52 oranında fahiş zam geri çekilmeli.”

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