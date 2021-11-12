CHP'li Akın: AK Parti iktidarı için ‘Balıkesir'de sözü verin, oyu kapın’ devri bitmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Akın, Gökçedağ ve 30'a yakın mahallenin kullandığı grup yolunun söz verildiği halde yapılmadığını belirterek, “Elbette takdir milletimizin, ancak gelin görün ki AK Parti iktidarı için ‘Balıkesir'de sözü verin, oyu kapın’ devri bitmiştir.” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, AKP’nin en çok oy aldığı Dursunbey ilçesine verilen sözlerden birinin daha tutulmadığını belirtti ve “AK Parti iktidarı, Dursunbeyli hemşehrilerimizi çantada keklik görmeye devam ediyor.” dedi.

"Hemşehrilerimiz güvenle seyahat etmek istiyor"

Akın, Gökçedağ Tren İstasyonu ile Gökçedağ mahallesi arasında bulunan grup yolunun söz verildiği halde yapılmaması konusunda şunları söyledi:

“AK Parti iktidarının en çok oy aldığı ilçemiz Dursunbey'in mahalle muhtarlarının imzaları var. Muhtarlarımız, bu imzayla ne istiyor biliyor musunuz? Seçim öncesi söz verilen yollarının yapılmasını haklı olarak istiyorlar. Söz verilmiş, bu taleplerinin yerine getirilmesini istiyorlar. Ama AK Parti iktidarı, Dursunbeyli hemşehrilerimizi çantada keklik görmeye devam ediyor. Gökçedağ Tren İstasyonu ile Gökçedağ mahallesi arasında bulunan grup yolunu yaklaşık 30 mahallemiz kullanıyor, imzaları da burada muhtarlarının. Bu yol 11 kilometre, keskin ve tehlikeli virajlara sahip ve bu yol kış aylarında çok daha tehlikeli oluyor. Hemşehrilerimiz de bu yolun söz verildiği gibi yapılmasını ve güvenle seyahat edilmesini istiyor. Elbette takdir milletimizin, ancak gelin görün ki AK Parti iktidarı için ‘Balıkesir'de sözü verin, oyu kapın’ devri bitmiştir.” (ANKA)