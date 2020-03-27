CHP'li Akar'dan geçiş garantili köprü ve otoyollar için çağrı: Şirketler, Korona belasını dikkate alıp fedakârlık yapsın

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri ile Avrasya Tüneli'nde, geçiş garantisi nedeniyle nisan ayında yapılacak ödemeyle Hazine'den 2 milyar 964 milyon lira daha çıkması bekleniyor. 2019 yılına ait olan bu fatura, işletici firmalara nisan ayında aktarılacak. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Koronavirüs salgını ve ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle bu ödemenin ertelenmesini istedi.

Corona virüsü salgını dolayısıyla bu 3 projede, araç geçişlerinin yüzde 70 oranında azaldığına dikkat çeken Akar, Sözcü'ye şunları söyledi:

"Virüsün yanı sıra ekonomik olarak da krizdeyiz. Yap-işlet-devret projelerindeki geçiş garantileri, dolar olarak belirlendi. 2017'de 3.53 olan dolar kuru, 2019'da 5.33 oldu. 2017'de 133 lira olan geçiş ücreti, 2019'da 202 liraya yükseldi. Yıl sonunda fatura bu 3 proje için 4 milyar lirayı aşacak. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve Avrasya için nisan ayında Hazine'den 2 milyar 964 milyon lira daha çıkacak. 2019 yılı ödemesi ertelensin, şirketler de Korona belasını dikkate alıp fedakarlık yapsın."

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