CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 'proje takım' olarak anılan Başakşehir Futbol Kulübü’nün Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın futbolu dizayn ettiği iddialarına ilişkin araştırma önergesi verdi. Kaya, "Bu iddia, bir an önce açıklığa kavuşturulmalıdır. Türk futbolu proje takımları ile değil, ülkenin köklü kulüpleri ve Anadolu kulüpleri ile bir yerlere varacaktır" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın, futbol üzerindeki etkisinin araştırılması için komisyon kurulmasını önerdi. Türk futbolunun siyasi çevrelerce dizayn edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğine değinen Kaya, "Yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yani kamunun parasıyla kurulan, yıllarca belediyece finanse edilen Başakşehir Futbol Kulübü, şaibeli bir şekilde iktidara yakın kişilerin kontrolüne bırakılmıştır" dedi.

"Boş tribünlere oynayan, bilet ve forma satış geliri bulunmayan bu kulüp, hiçbir reytingi bulunmamasına karşın iktidara yakın müteahhitler ya da kuruluşlar sponsorluğunda desteklenmiş, astronomik ücretler vererek transferler yapmış" diyen Kaya, kulübün hakemler tarafından kollanarak son yıllarda sürekli şampiyonluk yarışına sokulduğunu öne sürdü.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın siyasetten aldığı güçle futbolu dizayn etmeye çalıştığını söyleyen Kaya, "Türk Futboluna yapılan bu kirli operasyonlar sadece şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’u, Sivasspor’u, Galatasaray’ı, Beşiktaş’ı ve Fenerbahçe’yi değil, ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü’nü, Kayserispor’u, Konyaspor’u, Rizespor’u ve Malatyaspor’u da olumsuz etkilemektedir. Kulüplerin, camiaların, taraftarların emekleri, paraları ve umutları birileri tarafından adeta gasp edilmektedir" ifadelerini kullandı.