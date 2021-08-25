CHP'li Ahmet Akın: Sonbaharda yeni elektrik zammı gündemde; vatandaşa yansıtılmamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sonbaharda yeni bir elektrik zammının gündeme gelebileceğine işaret ederek, “Elektrikte başta TRT payı ve dağıtım bedeli olmak üzere kesilen fon ve vergiler kullanılarak zam vatandaşa yansıtılmamalı” dedi.

Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, yaptığı açıklamada, Türkiye’deki elektrik üretim dengesinin bozulduğunu, bunun da elektrik üretim maliyetini artırdığını öne sürdü. Sonbaharda yeni bir elektrik zammının gündeme gelebileceğini belirten Akın, özetle şunları dile getirdi:

"Elektrik zammı, memur zammının iki katı"

Akın, elektriğe yapılan zamların memura yapılan zammın neredeyse iki katı olduğunu ifade etti. Akın şöyle konuştu:

"Ülkemizde porsiyonlar küçülürken zamlar büyüyor. Vatandaş artık isyan ediyor. Son zamlarla birlikte en düşük elektrik faturası artık neredeyse 250 liraya yükseldi. 2021 yılında elektriğe ocak ayında yüzde 6, temmuz ayında yüzde 15 olmak üzere toplam yüzde 22 oranında zam yaptılar. 2022 yılı için memurumuza ise yüzde 5 artı yüzde 7 olmak üzere toplam yüzde 12 oranındaki zammı reva gördüler. Elektrik faturalarına yapılan zam, memura yapılan zammın neredeyse iki katı. Bu nasıl adalet?"

Üstelik yeni zamlar da kapıda. İklim krizine karşı bugüne kadar hiçbir adım atmayan AK Parti, bugün yaşadığımız art arda felaketlerde nasıl yetersiz kaldıysa kuraklık nedeniyle enerji üretiminde de darboğaz yaşıyor. Hidroelektrik santrallerin üretim payı rekor oranda düşerken ithal girdili santraller devreye alınıyor. Bu da maliyetlerin artması ve faturaların kabarmasına neden oluyor."

"Sonbaharda yeni zamlar gündemde"

Akın konuşmasına şöyle devam etti:

"TEİAŞ’ın resmi verilerine göre; 1-23 Ağustos arasında, Türkiye’deki üretimde hidroelektriğin payı yüzde 15’e geriledi. Bu oran, daha önce yüzde 30’ların üzerindeydi. Aynı tarihte doğalgazdan elektrik üretimi yapan santrallerin oranı ise yüzde 37’ye çıktı. Bu oran, daha önce yüzde 20 seviyesindeydi. Bu denge böyle devam ettiği sürece maliyetler katlanarak artacak. Bu da özellikle sonbahar döneminde yeni zamları gündeme getirecek.

İktidarı uyarıyoruz: Elektrikteki bu üretim dengesiyle artan maliyetlerin faturasını artık vatandaşa kesmeyin. İktidar gerekirse akaryakıt ürünlerinde hayata geçirdiği eşel mobil sisteminin bir benzerini elektrik için de uygulamalı. Elektrik zamları doğrudan vatandaşa yansıtılmamalı. Elektrikte başta TRT payı ve dağıtım bedeli olmak üzere kesilen fon ve vergiler kullanılarak zam vatandaşa yansıtılmamalı.”