CHP’li Ahmet Akın'dan Vakıfbank sorusu: Zarar ne kadar?

Vakıfbank emeklileri ve personeline ilişkin iki vakfın iştiraki Obaköy AŞ ile AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın kurucularından Macit Haldız’ın şirketi Haldız Holding arasındaki “zararına anlaşmalar” Meclis’e taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, başvurunun hangi aşamada olduğunu ve ne zaman sonuçlanacağını sordu. Akın, “30 bin üyenin mağdur edildiği iddiaları araştırıldı mı? Mağduriyetlerin giderilmesi için bakanlığınız hangi çalışmaları yaptı, hangi önlemleri aldı?” sorularını yöneltti.

"Aklanmak mı istendi?"

Akın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle verdiği önergede ise Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı’nın 2016, 2017 ve 2018’e ait faaliyet raporlarında konuya ilişkin olumsuz bir bilgi verilmediğini aktararak, “Herhangi bir olumsuzluğa yer verilmeyerek Obaköy-Haldız ortaklığı aklanmak mı istenmiştir? Transform Fikirtepe Projesi’nde Haldız İnşaat’ın gerekli yatırımı yapmaması nedeniyle oluşan zarar ne kadar?” ifadelerini kullandı.