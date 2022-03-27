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CHP’li Ahmet Akın'dan Vakıfbank sorusu: Zarar ne kadar?

"30 bin üyenin mağdur edildiği iddiaları araştırıldı mı?"

27 Mart 2022 20:51

Vakıfbank emeklileri ve personeline ilişkin iki vakfın iştiraki Obaköy AŞ ile AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın kurucularından Macit Haldız’ın şirketi arasındaki anlaşmalar, Meclis'e taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 'zararına anlaşmalar' ile ilgili verdiği soru önergesinde "Haldız İnşaat’ın gerekli yatırımı yapmaması nedeniyle oluşan zarar ne kadar” diye sordu.

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