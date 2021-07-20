CHP'li Ahmet Akın: 17 günlük tam kapanmada kullanılmayan köprü ve otoyollara 100 milyonlarca lira ödenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 arasında uygulanan 17 günlük tam kapanmada kullanılmayan köprü ve otoyollara yüz milyonlarca lira ödeneceğini açıkladı.

Ahmet Akın, iktidarın yap-işlet-devret kapsamında araç geçiş garantisi verdiği ancak 17 günlük tam kapanmada boş kalan köprü ve otoyollara ödenecek garanti bedellerini açıklayamadığını belirterek “17 günün faturası 100 milyonlarca lirayı buluyor. Tam kapanma yandaşlar için tam kıyak dönemi oldu” dedi.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, pandemi nedeniyle ülke genelinde 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 arasında uygulanan 17 günlük tam kapanmada, şehirlerarası yolculuklar da yasaklanmıştı. Bu dönemde yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen köprü ve otoyollar da boş kalmasına karşın verilen araç geçiş garantileri işlemeye devam etmişti. CHP’li Ahmet Akın, CİMER’e başvurarak kapanma dönemine ilişkin verilerin kamuoyuna açıklanmasını talep etti. Akın, kapanmada araç geçiş ve gelir garantisi verilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun kullanıma açılan kesimlerinden kaç araç geçtiğinin açıklanmasını istedi. Akın, “Kısıtlama döneminde salgın mücbir sebep sayılarak vatandaşın parasının boş kalan otoyol ve köprülere ödenmemesiyle ilgili bir düzenleme yapılacak mıdır” sorusunu da yöneltti.

"Tüm iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yapılmaktadır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) üzerinden verdiği yanıtta, tam kapanma döneminin yaşandığı 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleriyle ilgili hiçbir bilgi açıklamadı. KGM’nin yanıtında, “Yap-işlet-devret projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuata uygun olarak uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.

"İktidar gizliyor"

Yanıta tepki gösteren CHP’li Akın, tam kapanma döneminde şehirlerarası yolculukların da kısıtlandığına, sadece izin alan araçların seyahat etmelerine olanak tanındığına dikkat çekerek “Bu kapsamda otoyollar ve köprüler de boş kaldı. Garanti verilen yol ve köprüler 17 gün boyunca kısmen boş kalmalarına karşın iktidar bu döneme ilişkin verileri gizlemeyi tercih ediyor” diye konuştu.

"İki köprünün 17 günlük bedeli 313 milyon lira"

İktidarın dini bayramlarda bile ücretsiz geçiş hakkı vermediği garantili otoyol ve köprülerin 17 günlük garanti maliyetlerine dikkat çeken Akın, şunları söyledi: “Normal dönemde bile verilen garantilerin tutmadığı köprüler tam kapanma döneminde neredeyse tamamen boş kaldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için günlük 135 bin araç geçiş garantisi; Osmangazi Köprüsü için de günlük 40 bin geçiş garantisi verilmiş durumda. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için araç başına ‘3 dolar+KDV’; Osmangazi Köprüsü için de ‘35 dolar+KDV’ tutarında garanti gelir bedeli bulunuyor. Buna göre 17 günlük garanti bedeli Yavuz Sultan Selim için yaklaşık 8 milyon 125 bin dolar; Osmangazi için ise 28 milyon 85 bin dolar. İki köprünün güncel kura göre 17 günlük garanti tutarı neredeyse 313 milyon lira. Yalnızca iki köprü için tutar buysa garanti verilen tüm otoyollarla bu ek yük daha da artacak. Başka bir deyişle tam kapanma dönemi yandaşlar için tam kıyağa dönüştü.”