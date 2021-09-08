CHP’li Ağbaba: Okullar Allah’a emanet edilmiş durumda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Yardımcı personel yok. Temizlik görevlisi yok. Okullar Allah’a emanet edilmiş durumda. görüşünü savundu. Ağbaba Eğitim-İş sendikasını ziyaretinde konuştu.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise,"Milli Eğitim Bakanı, ‘Hijyen malzemeleri gönderdik’ diyor. Türkiye’nin dört bir yanından haber geliyor. Bir tane yardımcı personelle hatta hiç yardımcı personel olmayarak, eğitime öğretime başlayan okullar var. Öğretmenler, veliler seferber olmuşlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Eğitim-İş'in yeni Genel Başkanı Kadem Özbay’ı bugün makamında ziyaret etti, başarılar diledi. Ağbaba, pandemi koşullarında başlayan eğitim süreci hakkında Özbay’dan bilgi aldı. Ağbaba, Türkiye’de sendikaların sesini özgürce çıkarmasını, düşüncelerini ifade etmeleri gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Eğitim AKP'nin en çok yazboz çevirdiği alan"

"Türkiye’de bütün alanlarda olduğu gibi okullarda da bir yere gelmenin koşulları yandaş olmaktan geçtiği gözüküyor. Eğitimde yol açtığı krizleri görüyoruz. Eğitimi yandaşlara teslim ediyorsanız, bu ülkenin kaderiyle oynamaktır. Milli Eğitim Bakanı’na baktığımız zamanda AKP’nin en çok yazboz çevirdiği alanın da Milli Eğitim olduğunu görüyoruz. Bakanlar değişiyor. Milli Eğitim alanı değişmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı da bir çiftlik gibi yönetilmektedir. Atamalara baktığımız zaman Akdeniz Belediye Başkanı ‘Ben istediğimi alırım’ demiştir. Bir gerçeği söylemiştir. İmam cemaat ilişkisine benziyor. Bu sözler gerçeğin bir ifadesidir."

“Okullar allah’a emanet edilmiş durumda”

"Eğitimde de durum farklı değil. Okullar 20-25 kişilik kapasiteyle açıldığı söyleniliyor ama Ankara’nın en gözde okullarına gidin 40-45 kişilik sınıflarda öğrenciler öğrenim görmekte, sosyal mesafe 1-1,5 metre yuvarlak halkaların içerisine basarak yürüyorlar. Ama sizin de söylediğiniz gibi sınıflarda yan yana. Yoksulluk sınırı 9 bin TL. Bir öğretmen ortalama 5 bin 500 TL maaş alıyor. Hâlâ okullardan temizlik malzemesi isteniyor. Yardımcı personel yok. Temizlik görevlisi yok. Okullar Allah’a emanet edilmiş durumda. Silgi yüzde 74 zamlanmış. Kalem yüzde 70 zamlanmış. Defterin fiyatı yüzde 34 zamlanmış. Okul çantasının fiyatı yüzde 31 zamlanmış durumda."

“U, uzun adamdan geliyor galiba ya da ucuz siyasetten”

Veli Ağbaba, İstanbul metrosunun simgesinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 'M' harfi yerine 'U' harfiyle değiştirileceğinin açıklanmasıyla ilgili de şu sözleri söyledi:

"Türkiye’de Cumhuriyet'in içinden laikliği alırsanız, Türkiye en iyi şartlarda Suudi Arabistan olur. Türkiye ne konuşuyor? Metronun amblemi U’mu olsun. M’mi olsun diye konuşuyor. Aslında U’nun ne anlama geldiğini… Uzun adamdan geliyor galiba ya da ucuz siyasetten geliyor. Türkiye’nin konuştuğu mesele maalesef bu. Faiz sebeptir enflasyon sonuçtur diyordu. Aslında söylememiz gereken şu; şahsım sebeptir, enflasyon sonuçtur. Şahsım sebeptir, ülkenin yoksulluğu sonuçtur."