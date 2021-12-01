CHP'li Ağbaba: Türkiye‘deki asgari ücretliler, dünyanın da en büyük ucuz iş gücü olma yolunda hızla ilerliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünkü ilk toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “Türkiye ‘deki asgari ücretliler sadece Avrupa’da değil dünyanın da en büyük ucuz iş gücü olma yolunda hızla ilerliyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete ilişkin değerlendirmeler yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştireceği ilk toplantıdan önce yazılı açıklama yapan Ağbaba, asgari ücretlinin 10 aylık kaybını açıkladı. Ağbaba, bir yıllık kaybı şöyle açıkladı:

"Asgari ücret 210 dolara kadar gerilemiştir"

“Asgari ücretlinin sofrasından eksilen her bir dilim lokmanın birinci dereceden sorumlusu, baş ekonomist Erdoğan’dır. Asgari ücretli sadece bu yıl içerisinde; sofrasından en az 65 adet ekmek, 109 paket makarna, 80 kilogram domates ve 40 kilogram biber kaybetmiş durumda. Barınma maliyetleri ise yüzde 50 ile yüzde 82 arasında arttı. Türkiye asgari ücrette sadece Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer almamaktadır aynı zamanda dünyanın en büyük ucuz iş gücü olma yolunda da ilerlemektedir.

Asgari ücret son dolar kuru artışı ile 210 dolara kadar gerilemiştir. Hükümet bu yılda asgari ücrette toplumu memnun edecek ve işçileri enflasyona ezdirmeyeceğini dile getiriyor. Öncelikle işçiler bu yılda hangi enflasyona ezdirilmeyeceğini merak ediyor? TÜİK’in makyajlı yüzde 20’lik enflasyonuna mı yoksa manavda, kasapta, markette yüzde 50’yi bulan gerçek enflasyona mı ezdirilmeyecek? Hep birlikte göreceğiz.

"TÜİK’in makyajlı verileri dahi asgari ücretlinin mutfaktaki kaybını gölgeleyemedi"

TÜİK’in makyajlı ve adrese teslim verilerinde dahi 2021 yılında asgari ücretlinin mutfaktaki kaybını gölgeleyemedi. TÜİK verilerine göre; asgari ücretli Ocak 2021’de maaşının tamamına 397 adet ekmek alabilirken, ekim ayında bu alabileceği ekmek sayısı 65 adet azaldı ve 332 ekmeğe düştü. Yine asgari ücretlinin alım gücü yine bu yılın ocak ayında ekim ayına; makarnada 109 paket, tavuk etinde 44 kilo, bulgurda 74 kilo, biberde 40 kilo, domateste 80 kilo, nohutta 77 kilo, margarinde 47 paket, sıvı yağda 35 litre, peynirde 19 kilo ve zeytinde ise 12 kilo kayba uğradı.

"Isınma masrafları yüzde 80 arttı"

2021 Ocak ayından Ekim ayına asgari ücretlinin hanesindeki ısınma masrafları yüzde 80 oranına kadar arttı. 2021 Ocak ayından Ekim ayına; Kömürün fiyatı yüzde 80, Odunun fiyatı yüzde 47, Sobanın fiyatı yüzde 46 ve doğalgaz birim fiyatı ise yine TÜİK verilerine göre yüzde 18 arttı.

"Barınma masrafları karşılanamıyor"

Açlık sınırı altında olan asgari ücret, haliyle barınma masraflarını karşılamıyor. Sadece bazı büyükşehirlerde bu yıl içinde yaşanan kira artışları yüzde 82 ile yüzde 50 arasında değişti.

Ocak ayından Ekim ayına; İstanbul’da ev kiraları yüzde 82, İzmir’de ev kiraları yüzde 64, Ankara’da ev kiraları yüzde 56, Diyarbakır’da ev kiraları yüzde 55, Samsun’da yüzde 53, Adana’da ev kiraları yüzde 50 oranında artmış durumda.

"Asgari gram altın karşısındaki kaybı da 2 gram altın"

Bu yılbaşındücretin a asgari ücret ortalama 384 dolara denk gelirken, 30 Kasım itibariyle asgari ücret 210 dolara kadar geriledi. Asgari ücretin dolar karşısındaki toplam kaybı 11 ayın sonunda 174 dolar oldu. Bu süre içerisinde asgari ücretin gram altın karşısındaki kaybı da 2 gram altın oldu.

Türkiye brüt asgari ücret sıralamasında Arnavutluk’tan sonra son sıraya yerleşirken, Euro bazında son 10 yılda asgari ücretin en çok değer kaybettiği Avrupa ülkesi oldu. Türkiye ‘deki asgari ücretliler sadece Avrupa’da değil dünyanın da en büyük ucuz iş gücü olma yolunda hızla ilerliyor.

Dünya’nın en büyük ucuz iş gücü ülkesi olan Çin’de asgari ücret ortalama 2 bin 480 yuan yani 389 dolara denk gelirken, Filipinler’de asgari ücret 328 dolara denk gelmektedir. Türkiye’de asgari ücret ise 30 Kasım 2021 tarihi itibariyle 210 dolara kadar gerilemiştir.”