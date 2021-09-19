CHP'li Ağbaba: Okul kantininde yasak olan ürünün, okulun karşısındaki zincir markette satılıyor olması çelişkidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, okul kantinlerine tebliğ edilen ürün satış yasaklarıyla ilgili, “Satış yasakları, 1,5 yıldır borca batan ve iflasın eşiğine gelen kantinleri iyiden iyiye batmasına neden olacaktır. Okul kantinlerinde yasak olan ürünlerin hemen okul karşısında zincir marketlerden alınabiliyor olması ise ayrı bir çelişkidir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya milletvekili Veli Ağbaba, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okul kantinlerine ürün satış yasakları ile ilgili yazının tebliğ edilmesini eleştirerek, okul kantini işletmecilerinin zor durumda olduğunu ifade etti. Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

"Okul kantin işletmecileri yeni bir krizin içine itildi"

’’Salgın nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır yüz yüze eğitime ara verilmesi ile okul kantin işletmeleri ve çalışanları adeta açlıkla baş başa kalmıştı. Yüz yüze eğitim tekrar başladı ama geçimlerini okul kantinlerinden sağlayan esnafların sorunları ise bitmedi.1,5 yıldır kapalı olan yaklaşık 30 bin okul kantinlerine şimdi de ürün satış kısıtlaması getirildi. Bir başka deyişle okul kantin işletmecileri ve çalışanları yeni bir krizin içine itildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından ülke genelindeki okullara gönderilen tebliğde, okul kantinlerinin birçok ürünü satışı salgın nedeniyle yasaklanmış durumda. Okul kantinlerinde sadece; yüzde 100 tarım gıda ürünü olan meyve suyu, su, ayran ve çubuk kraker satışına izin verilirken, daha önce kantinlerin satmasına izin verilen diğer ürünlerin satışı ise yasaklanmış durumda. Kantinlerde öğrencilerin en çok satın aldığı; bisküvi, çikolata ve şekerleme çeşitleri, kekler, kola ve diğer gazlı içeceklerin satışına ise izin verilmemektedir.

"Ürün yasakları okul kantinlerinin tek tek kapanmasına neden olacaktır"

Öğrencilerin kantinlerde alması yasak olan ürünler, hemen okulların karşısında bulunan zincir marketlerde rahatlıkça alınabiliyor ve okullarda tüketilebiliyor. Ürün yasakları okul kantinlerinin tek tek kapanmasına neden olacaktır.

"Yasaklar gözden geçirilmelidir"

Okul kantinleri kapalı olduğu bir buçuk yıldan bu yana sadece bir kereye mahsus 3 bin ve 5 bin liralık hibelerden yararlandı. Bu süre içerisinde başta okul kantincileri olmak üzere yanlarında çalışanlar ise açlığa terk edildi. Salgın sürecinde 30 bin okul kantin esnafı, çalışanları ve bakmakla yükümlü olduğu aileleri düşünüldüğünde 150 bine yakın kişi kapanmalardan direkt olarak etkilendi.

Ayrıca il milli eğitim müdürlüklerinin okul kantin kiralarının sadece yüzde 50’sinin alınmasını tebliğ ederken, birçok kantin esnafı bu karara okul müdürlüklerinin uymadığını ve kiraların fahiş zam artışlarıyla alındığını defalarca dile getirdiler.

Okul kantinlerinde ürün yasakları tekrardan gözden geçirilmelidir. Gerektiğinde denetimlerin de sıklaştırılması ve gerekli hijyen koşullarının sağlanması ile satışı yasak olan ve öğrencilerin en çok rağbet ettiği bu ürünlerin satışı serbest bırakılmalıdır.”