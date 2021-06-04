CHP'li Ağbaba'nın Karataş Belediyesi'ndeki gri pasaport iddiasına MHP'den yanıt: Yangından mal kaçırma çabası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Karataş Belediyesi'nin gri pasaportla yurt dışına 'mehteran takımı' adı altında insan götürdüğü ve bu kişilerin bir kısmının dönmediği iddiaları üzerine MHP'den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP’li belediyeleri karalama çalışması yapıldığını öne sürerek, "CHP’li Ağbaba’nın bu iddiaları gündeme getirmesi adeta yangından mal kaçırma çabasıdır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba dün, MHP'li Karataş Belediyesi'nin gri pasaportla yurt dışına insan kaçırdığı iddialarını gündeme getirdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Ağbaba'yla ilgili "İçişleri Bakanlığı’nın hali hazırda süren inceleme ve soruşturması devam ederken CHP’li Ağbaba’nın bu iddiaları gündeme getirmesi adeta yangından mal kaçırma çabasıdır" dedi.

Durmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak 'Gri Pasaport' konusunun ortaya çıktığı ilk gün tüm belediye başkanlarımıza mesaj göndererek bu konuda İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarına katkı vermelerini istemiştik. Milliyetçi Hareket Partisi belediyelerinin, inançları ve ülküleri gereği tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeme tavrı ortadayken CHP’li Veli Ağbaba’nın Adana Karataş belediyemizi hedef alan açıklamaları kamuoyuna yansımıştır.

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İçişleri Bakanlığı’nın hali hazırda süren inceleme ve soruşturması devam ederken CHP’li Ağbaba’nın bu iddiaları gündeme getirmesi adeta yangından mal kaçırma çabasıdır. Manidar bir zamanlamayla aynı mesele üzerinde gündem oluşturma gayretlerinin vasat bulduğu görülürken, acaba Veli Ağbaba da, Adana Karataş Belediyesi’nin CHP’de olduğu geçen dönem meclis kararı ile birçok kez yurt dışına gönderdiği ekipleri örtmek için mi bu açıklamayı yapmıştır? Milliyetçi Hareket Partisi’nin şeffaflık tavrını görmezden gelerek suçlama yarışına giren Veli Ağbaba ile beraber objektif yayın anlayışından uzak, zilletin sözcülüğüne soyunan bazı malum ve meşum medya kuruluşlarına tavsiyemiz; belediyenin CHP’de olduğu geçen dönemki meclis kayıtlarına göz atmaları ve yurt dışına gönderilen yaklaşık 60 kişilik heyetten sadece ikisinin Karataşlı olduğu gerçeğiyle yüzleşmeleridir.

Bahse konu olan meselede, 60’a yakın kişinin geri dönüp dönmediği ve kim oldukları İçişleri Bakanlığı’nın soruşturması sonrası ortaya çıkacaktır. Dememiz odur ki; bakanlık çalışmalarını bitirip, soruşturmasını tamamladıktan sonra kimlerin kimleri nasıl ve niçin gönderdiği anlaşılacak ve gereği yapılacaktır. Süs ve heykel belediyeciliğinden bir adım ileri gidemeyenlerin algı operasyonları ile MHP’li belediyeleri karalama çalışmalarının büyük Türk Milleti nezdinde bir karşılığı yoktur, olmayacaktır."