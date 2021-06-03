CHP'li Ağbaba: MHP'li  Karataş Belediyesi "olmayan mehteran takımıyla" insan kaçırmış, yurt dışına giden 30 kişiden 20'si geri dönmemiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP'li Adana Karataş Belediyesi'nin olmayan mehter takımıyla yurt dışına insan kaçırdığını belirtti. Ağbaba, gri pasaportla yurt dışına çıkan 30 kişiden 20'sinin geri dönmediğini açıkladı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP'li Adana Karataş Belediyesi 'olmayan mehteran takımıyla' insan kaçırmış. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen 30 kişiden 20'si geri dönmemiş. Anlaşılan 'Avrupa'ya vizesiz seyahat' sözünü sadece kendilerine uygulamışlar." ifadesini kullandı.

Ağbaba, İçişleri Bakanlığı Müfettişi Nail Atay'ın belediye meclisi üyesi bir isme ifade istemiyle yazdığı yazıyı da paylaştı.