T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Ağbaba: MHP'li  Karataş Belediyesi "olmayan mehteran takımıyla" insan kaçırmış, yurt dışına giden 30 kişiden 20'si geri dönmemiş

03 Haziran 2021 13:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP'li Adana Karataş Belediyesi'nin olmayan mehter takımıyla yurt dışına insan kaçırdığını belirtti. Ağbaba, gri pasaportla yurt dışına çıkan 30 kişiden 20'sinin geri dönmediğini açıkladı. 

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP'li Adana Karataş Belediyesi 'olmayan mehteran takımıyla' insan kaçırmış. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen 30 kişiden 20'si geri dönmemiş. Anlaşılan 'Avrupa'ya vizesiz seyahat' sözünü sadece kendilerine uygulamışlar." ifadesini kullandı. 

Ağbaba, İçişleri Bakanlığı Müfettişi Nail Atay'ın belediye meclisi üyesi bir isme ifade istemiyle yazdığı yazıyı da paylaştı. 

CHPVeli Ağbabayurt dışıinsanKarataş Belediyesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24