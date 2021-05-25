CHP’li Ağbaba: İşsiz genç 'Umudumu çaldınız AKP ve RTE' notuyla yaşamına son verdi

Antalya Kepez'deki Düdenbaşı Mahallesi'nde 24 yaşındaki İhsan Bekkaya yaşamına son verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bekkaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı notu duyurdu.

Bekkaya mesajında AKP ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Bir de son olarak belki bu dünyada hakkımı, gençliğimi alamadım ama diğer tarafta iki elim yakanızda olacak AKP hükümeti ve RTE. Benden ve benim gibi milyonlarca gençten aldığınız umudumuzu elbet geri alacağız. Burada değilse bile başka yerde" ifadelerini kullandı.