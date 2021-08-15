CHP'li Ağbaba: İktidar "HelpTurkey" diyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, orman yangınlarının ardından sosyal medya başlatılan ve soruşturma açılan Help Turkey kampanyasına atıfta bulunarak, "İktidar HelpTurkey diyor." düşüncesini dile getirdi.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 15 yılda toplanan vergi 5,58 trilyon TL Geçen yıl toplanan vergi 844 milyar TL Somali'ye yardım 30 milyon USD Her felakette, kazada belada halka ya IBAN ya da keyif çayı atıyorlar. Bu kadar vergi, hibe nereye harcanıyor?" ifadesini kullandı.