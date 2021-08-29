CHP’li Ağbaba Hozat'taki yangın bölgesinde: Burada yangın söndürme yöntemi Tunceli'ye özgü;  ağaç bitince yangın sönüyor

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 17 Ağustos’ta çıkan; günlerce müdahale edilmediği belirtilen ve iki gün önce söndürme çalışmalarının başladığı orman yangınına sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle yangın bölgesine giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Burada yangın söndürme yöntemi Tunceli’ye özgü bir yöntem. Ağaç bitince yangın sönüyor. Bu yöntem de yangının artmasına sebep oluyor” diye konuştu.

Veli Ağbaba, yangının 13 gündür sürdüğü Tunceli’de yurttaşların sorunlarını dinledi. Hozat ilçesine bağlı Bilekli köyünün muhtarı Teslim Akgün, Ağbaba’ya, yangını söndürmeye gitmek istediklerinde izin verilmediğini belirterek, “Gitmek istiyoruz, bırakmıyorlar. Bilemiyoruz, gitsek de bir şey yapamayız, yangın büyümüş” dedi.

Ağbaba’nın “Yangın köye yakın mı” sorusu üzerine Akgün, “Yakın, 2 saatlik bir yol” yanıtını verdi. İki mezranın yandığını kaydeden Akgün, “Yandı ve kendi söndü. Burada ağaç bitince sönüyor. Havadan müdahale yapılırsa veya iş makinalarıyla yol kesimi yapılırsa daha ileriye sıçramaz” diye konuştu.

Ağbaba ise CHP’li belediyelerin Tunceli halkının yanında olduğunu belirterek, “Havadan müdahale olmayınca yangının sönmesi mümkün değil. Burada yangın söndürme yöntemi Tunceli’ye özgü bir yöntem. Ağaç bitince yangın sönüyor. Bu yöntem de yangının artmasına sebep oluyor” diye konuştu.