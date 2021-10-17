CHP’li Ağbaba: Eylül ayında 9 bin esnaf daha iflas etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçen eylül ayında 9 bin 608 esnafın daha iflas ettiğini kaydederek son üç ayda kepenk indiren esnaf sayısındaki artışın yüzde 63 arttığına dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre,li Ağbaba, Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2021’in ilk dokuz ayında meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden esnaf sayısının 71 bin 344 olduğunu kaydetti. Ağbaba, “Covid-19 kısıtlamalarının sona erdiği Temmuz 2021’den Eylül 2021’e geçen sürede iflaslar yüzde 63 oranında arttı. Temmuzda iflas eden esnaf sayısı 5 bin 865’ti eylül ayında bu sayı 9 bin 608’e yükseldi” dedi.