CHP'li Ağbaba: Ey Nebati yalan bu kadar rahat söylenmez, yalanın batsın, yalanın kurusun

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ekonomi durma noktasına gelmiş, çiftçi gübre atamaz, ekemez duruma gelmiş, esnaf perişan, işsizimiz 10 milyonu aşmış, ‘işler tıkır tıkır işliyor’ diyor. Ey Nebati yalan bu kadar rahat söylenmez, yalanın batsın, yalanın kurusun” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Salgın bitti mi bitti. Ekonomi canlı mı canlı, büyüme yüzde 12’lere varmış, ekonomide çarklar dönüyor, ihracat patlamış” yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Ağbaba, şunları söyledi:

“Yeni bir bakan portesiyle karşı karşıyayız. Her gün yeni potların kırıldığı, her gün yeni yalanların söylediği bir bakan portresi var karşımızda. Dün akşam bir haber kanalında diyor ki, ‘Salgın bitti mi, bitti. Ekonomi canlı mı canlı, büyüme yüzde 12’lere varmış, ekonomide çarklar dönüyor, ihracat patlamış’ diyor.

Bu kadar yalan aynı cümlede söyleniyor. ‘Salgın bitti mi, bitti’ diyor, günlük 20 bin vaka var, 200 ölümüz var. TÜİK büyüme rakamlarını açıklamamış, beyefendi TÜİK’ten önce açıklıyor. Ekonomi canlı diyor, durma noktasına gelmiş, çiftçi gübre atamaz, ekemez, biçemez duruma gelmiş, esnaf perişan, işsizimiz 10 milyonu aşmış, işler tıkır tıkır işliyor diyor. Ey Nebati yalan bu kadar rahat söylenmez, yalanın batsın, yalanın kurusun.” (ANKA)