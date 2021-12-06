CHP'li Ağbaba: Eskiden selam vermeyen muhafazakârlar şimdi destek veriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Eskiden selam vermeyen muhafazakarlar şimdi destek veriyor" dedi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz köşesinde, "Ağbaba, İyi Parti ve HDP'nin mitinge kurumsal düzeyde katılmadığını ifade ederken, CHP'li belediye başkanlarına davet yapılmadığını, arzu edenlerin geldiğini vurguluyor. CHP, bundan böyle iki haftada bir bölgesel miting yapabilir. Kocaeli İl Örgütü ikinci buluşmaya ev sahipliği yapmak için Kılıçdaroğlu ile görüştü. Karar yarın MYK'da görüşülecek." ifadesini kullandı.