CHP'li Ağbaba enflasyon verilerini değerlendirdi: Temmuz ayında uçmayı beklerken yere çakıldık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, enflasyon verilerini değerlendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun temmuz ayından itibaren Türkiye ekonomisinin sıçrayacağı yönündeki açıklamasını anımsatan Ağbaba, “Yüksek enflasyonda dünyada 13. sıraya yerleştik. Ekonomik olarak uçuşa geçeceğimiz temmuz ayında ne yazık ki yere çakıldık” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, temmuz ayı enflasyon verilerini yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Ağbaba, açıklamasında; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Görecekseniz temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak" açıklamasını hatırlattı.

"Enflasyon ateşi sadece mutfağı değil evin her yanını sardı"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere Ağbaba, “Enflasyon ateşi artık sadece mutfağı değil, evin her yanını sarmış durumda. Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki fark her ay yeni bir rekora imza atıyor. İktidar evlerde yanan enflasyon ateşini ise değil söndürebilmek bir kova su dahi dökemiyor. Yüksek enflasyonda dünyada 13. sıraya yerleştik. Ekonomik olarak uçuşa geçeceğimiz temmuz ayında ne yazık ki yere çakıldık” değerlendirmesi yaptı.

Ağbaba’nın yazılı açıklaması şöyle:

YÜKSELİŞ AYINDA YERE ÇAKILDIK: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu temmuzda ekonomik olarak uçuşa geçeceğimizi söylüyordu. Lakin temmuz ayında değil ekonomik olarak yükselişe geçmeyi adeta yere çakıldık. Bugün açıklanan yüzde 18,95’lik enflasyon ile son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunu yaşadık. Ayrıca temmuz ayı enflasyonu son 26 ayın en yüksek enflasyonu olurken, enflasyonumuz 21 aydır çift hanelerde.

MUTFAKTA ENFLASYON DAHA YÜKSEK: Merkez bankası başkanı geçtiğimiz hafta ‘Bugün piyasada olan fiyatlar enflasyonu doğru biçimde yansıtmıyor’ demişti. Demek ki gerçek enflasyonumuz yüzde 18,95’ten çok daha fazla. Son bir yılda ayçiçek yağı yüzde 60, tavuk ve margarin yüzde 49, yumurta yüzde 27, ekmek ise en az yüzde 22 oranında artmış. Temel besin maddelerindeki artış oranı resmi enflasyon oranını dahi geride bırakıyorsa, halkın mutfağındaki enflasyon resmi enflasyon oranından çok daha yüksek.

NİJERYA’YI GERİDE BIRAKIP 13. SIRAYA YERLEŞTİK: Geçen ay yüksek enflasyonda hemen önümüzde olan Nijerya’yı bu ay geride bıraktık. Yüksek enflasyonda Dünya’da 13. Sıraya yerleştik. Avrupa’da zaten yüksek enflasyonda birinci sırayı kimselere kaptırmıyoruz. Türkiye dünya genelinde 172 ülkeden daha yüksek enflasyona sahip. Haritadan dahi yerini göstermekte zorlanacağımız; Gana, Gambiya gibi Afrika Ülkeleri yüzde 8 ile bizden daha düşük enflasyona sahip.

TÜRKİYE EN YÜKSEK FAİZ UYGULAYAN 7. ÜLKE: Türkiye yüzde 19 ile de en yüksek faiz uygulayan 7. ülke. Bizden daha yüksek faiz uygulayan ülkeler ise Yemen, Surinam. Angola gibi ülkeler. Hem yüksek enflasyonda hem yüksek faizde bulunduğumuz lig, ekonomisi gelişmemiş, siyasi karmaşanın eksik olmadığı 3. dünya ülkeleri. Bu durum, asrın liderinin 19 yılın sonunda ülkemizi getirdiği durumun özetidir.”