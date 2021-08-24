CHP'li Ağbaba'dan 'üniversiteye kabul alan Taliban mensubu öğrenci' tepkisi: Bu aklın mantığın alacağı bir şey değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, silahlı bir Taliban mensubunun Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul almasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Bir temizlik görevlisi alınırken, 40 tane güvenlik soruşturmasından geçilir. Ya da AK Partilinin referansı mı değil mi diye bakılır ama Afganistan’dan çık gel, ta Türkiye’ye oradan Malatya’ya İnönü Üniversitesi’ne silahlı militanı kaydettir. Bu aklın mantığın alacağı bir şey değil" dedi.

Afganistan'a giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy katıldığı canlı yayında, silahlı Taliban üyesinin gelip kendisine evraklarını gösterdiğini ve Malatya İnönü Üniversitesi'nden kabul aldığını söylediğini aktarmıştı.

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Ersoy öğrencinin hangi eğitim düzeyinde, hangi programa kabul edildiğini söylememişti. İddialara tepki gösteren CHP Malatya Milletvekili Ağbaba şunları söyledi:

"Bu skandalın açığa çıkması lazım"

“Silahlı bir Taliban militanının İnönü Üniversitesi’ne elini kolunu sallaya sallaya kayıt yaptırdığını dün akşam Habertürk muhabiri aracılığıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Böyle bir skandal olayın açığa çıkması lazım. İnönü Üniversitesi’nde ya da devletin farklı kurumlarında bir temizlik görevlisi alınırken, 40 tane güvenlik soruşturmasından geçilir. Ya da referans olarak bir AK Partilinin referansı mı değil mi diye bakılır. Ona göre alınır. Ama Afganistan’dan çık gel. Ta Türkiye’ye oradan Malatya’ya İnönü Üniversitesi’ne silahlı militanı kaydettir. Bu aklın mantığın alacağı bir şey değil.

"Başka Taliban Militanları da okuyor mu"

Acaba hangi yakınlıkları ya da ne tür ilişkisi var. Mutlaka bunların ortaya çıkması gerekiyor. Ya da ülkeyi yönetenlerin, ‘Taliban’la biz benzeriz’ demesinden kaynaklı mı alındı bu Taliban militanı. Bir şey daha merak ediyor bu Malatya kamuoyu. Başka Taliban militanı okuyor mu? Ya da kabul aldı mı? Ya da başka örgüt üyeleri İnönü Üniversitesi’nde okuyor mu kamuoyu adına merak ediyor ve soruyoruz.”

Bakan Özer'e soru önergesi: Sözü edilen kişinin kimliği tespit edildi mi?

Ağbaba, konuyu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıdı. Ağbaba, önergesinde şu soruları sordu:

“Son beş yılda üniversitelere kabul alan Afganistan uyruklu öğrenci sayısı kaçtır?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında kabul alanların sayısı ne kadardır?

Malatya İnönü Üniversitesi’nde halihazırda okuyan ve yeni kabul alan Afganistan uyruklu öğrenci sayısı kaçtır? Üniversitelere kabul alan yabancı öğrenciler hangi kriterler baz alınarak seçilmektedir?

Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları öncesi güvenlik birimleri ne tür araştırmalar yapmaktadır? Bahsi geçen haberde sözü edilen kişinin kimliği tespit edilmiş midir?

Taliban yetkilileriyle öğrenci değişimi, denklik ve üniversitelere kabul hususlarında herhangi bir anlaşma yapılmış mıdır? YÖK’ün denklik kriterleri nelerdir?

Türkiye’deki üniversitelerden kabul alan Afganistan uyruklu öğrenciler denklik sınavına tabi tutulmakta mıdır?”