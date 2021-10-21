CHP'li Ağbaba'dan TÜGVA tepkisi: Eski ustanız FETÖ'yü geçtiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kadrolaşma listeleriyle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili olarak; "Nereden örnek almış bu TÜGVA? Eski ustalarından. Eski ustanız kim: Fetullah, FETÖ eski ustanız sizin, eski ortağınız, ustanız. Maşallah onu geçmişsiniz. Devletin çivisi çıkmış. Genel Başkan diyor ya ‘Hesap soracağım’ diye. Bundan hesap sorulmaz mı?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dün TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Tarım Kredi Kooperatifleri ve TÜGVA tartışmasını değerlendirdi.

ANKA'nın aktardığı habere göre; Ağbaba, şunları söyledi:

Vakfı bile kirlettiniz. Vakıf ne demek? Vakfetmek demek. İnsan Allah’tan korkar. Kuldan utanmıyorsunuz, bari Allah’tan korkun. Yıllardan beri bu vakıflar insanlığın hizmetine gitmiş. Bu vakıf TÜGVA. Vakfın amacı ne? Vakfetmek, hayır yapmak, fakire fukaraya yardım etmek. TÜGVA ne yapmış? Kendi yandaşlarına iş vermiş, kendi yandaşlarına bina almış, kendi yandaşları çifter çifter maaş almış. Elinizi vicdanınıza koyun, içinize siniyorsa söyleyin. Nereden örnek almış bu TÜGVA? Eski ustalarından.

Eski ustanız kim: Fetullah, FETÖ eski ustanız sizin, eski ortağınız, ustanız. Maşallah onu geçmişsiniz. Bunlarda adam kayırma var mı, var. Fişleme var mı, var. Kamu malına çökme var mı, milyonlarca. Okullara sızma var mı, var. Torpil var mı, var. Askeri okullara öğrenci yerleştirme var mı, var. Hâkim savcı yerleştirme var mı, var. Kaymakam yerleştirme var mı, var. Kimi hatırlatıyor? ‘Fetullah Hoca Efendi Hazretleri’ diyordunuz ya, onu hatırlatıyor. Bakın bu memlekette 3 milyon 214 bin çocuğun olduğu evde bir tek çalışan yok, her 2 gençten 1’i işsiz, 10 milyonu aşkın işsiz var. Siz ne yapıyorsunuz? Sadece keşke AK Partilileri işe soksanız. Onları da sokmuyorsunuz, kimi sokuyorsunuz? Daha dar, daha yakınlarınızı. Yeğen, ana, baba, akrabaları sokuyorsunuz. Devletin çivisi çıkmış. Genel Başkan diyor ya ‘Hesap soracağım’ Bundan hesap sorulmaz mı? Fakir fukara kalmadı. TÜGVA’nın akrabası, bilmem kimin yakını... Allah’tan korkun.”