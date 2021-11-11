CHP'li Ağbaba'dan Mehmet Barlas'a: Kenan Evren’in çocuğu olduğu için atıp tutuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bir bakmışsınız CHP kapatılmış olabilir" diyen Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas için, “Kenan Evren’in çocuğu olduğu için, midesine fakir fukaranın lokması girdiği için atıp tutuyor” dedi. Ağbaba, “Bu, bağımsız bir yazar değildir. Saraydan almış olduğu talimatı söylemektedir. Biz, bedeli ne olursa olsun -sürgün olur, cezaevi olur- demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Kayseri'de Esnaf Masası programında konuşan CHP'li Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

“Bugünlerde siyasetçilerin ülkeyi bölmemesi ve kutuplaştırma yaratmaması lazım. Dün, AKP Genel Başkanı’nın ilk yapmış olduğu şey, Atatürk’ün kurduğu partiye saldırmak oldu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk’ü övmesinden ve ipine sarılmasından mutluyuz. Kendi açıklarını Atatürk üzerinden kapatmaya çalıştığını da görüyoruz. Keşke Atatürk tartışılmasa, bu ülkenin kurucusu hakkında ağır laflar edilmese. Bizi eleştirenlerden, Genel Başkan’ımıza hakaret edenlerden Atatürk’le ilgili alacağımız ders yok. O ki okullarda andı kaldırmış, resmi kurumlardan T.C.’yi kaldırmış. Kendi beslemiş olduğu insanlar, hainler, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin namusuna laf etmiş. Ya da ‘Saat 09:05’te kenefe gidin’ diyen fesli deli Kadir’i sofrasının baş konuğu yapmış, yazmış olduğu kitapları AK Parti’nin seçim malzemesi olarak kullanmış birinden alacağımız ders yoktur.

TIKLAYIN - Mehmet Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir

Bugün Ortadoğu coğrafyasına baktığımız zaman; Müslüman coğrafyasında etnik kimlikten dolayı birbirimizi yemiyorsak laik, demokratik Cumhuriyet’e ve Atatürk’e borçluyuz. Bir taraftan biri söylüyor; öbür taraftan her dönemin dönmesi, bir zamanlar Kenan Evren’i evinde ağırlayan, darbenin çocuğu, ailece devleti sömüren, kimi zaman Özalcı, kimi zaman Demirelci köşe yazarı var. Mehmet Barlas diyor ki ‘CHP kapatılabilir, seçimlere girmesi yasaklanabilir. 150 kişilik milletvekili listesi hazırlanıp, sürgüne gönderebilir’ diyor. Bu açık bir darbedir. Haddini aşıyor. CHP kapatılacakmış. Senin 7 feriştahın gelse CHP’nin önünden geçebilir mi? Besleme basın, şimdi CHP’nin kapatılmasından, 150 kişinin sürgüne gönderilmesinden söz ediyor. Bu konuda AK Partililerin görüşlerini merak ediyoruz. Kenan Evren’in çocuğu olduğu için, midesine fakir fukaranın lokması girdiği için atıp tutuyor. Kenan Evren de diyordu ‘Asmayalım da besleyelim mi’ diye. Bu da bütün muhalifleri yurt dışına sürmekten bahsediyor. Bu, bağımsız bir yazar değildir. Saraydan almış olduğu talimatı söylemektedir. Biz, bedeli ne olursa olsun -sürgün olur, cezaevi olur- demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."