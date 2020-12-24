CHP'li Ağbaba'dan kanun teklifi: Kalıcı yaz saati uygulaması kalksın, Berat Albayrak gitti ama çilesi bitmedi

Verdiği kanun teklifiyle ilgili Sözcü'ye konuşan Ağbaba, "dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ısrarıyla Bakanlar Kurulu gündemine gelen ve 2016'da uygulamaya giren kalıcı yaz saati uygulamasının yıllardır milyonlarca çalışanı ve öğrencileri olumsuz etkilediğini ve enerji tüketimini artırarak milyarlarca lira israfa neden olduğunu" ifade etti.

AKP hiçbir talep olmamasına ve Türkiye'nin coğrafi konumuna uymamasına rağmen, yaz saati uygulamasını getirdiğini belirten Ağbaba, "AKP, dayatmacı bir anlayışla kış saati uygulamasını kaldırıp ‘enerjide verimlilik' iddiasıyla kalıcı yaz saati uygulamasını getirdi. Devrik Bakan Berat Albayrak'ın ısrarıyla hukuka aykırı bir şekilde yürürlüğe konulan saat uygulaması yüzünden yıllarca öğrenciler karanlıkta okula gitmek zorunda kaldı, milyonlarca çalışan karanlıkta işe gitti, 83 milyon gün yüzü görmedi. Danıştay'ın ‘yetkisizlik' nedeniyle yürütmeyi durdurmasına rağmen, kalıcı saat uygulaması uygulandı ve içinde bulunduğumuz kış günlerinde hâlâ da uygulanmaya devam ediyor. Herkes bu uygulamadan şikâyetçi. Üstelik enerjide verimlilik sağlamadığı da gerek üniversitelerin, gerek Elektrik Mühendisleri Odası'nın verileriyle de tescillendi. Hanelerin elektrik giderleri, dayatılan bu uygulama nedeniyle kat be kat artmış durumda. Berat Albayrak gitti ama çilesi bitmedi. Bu uygulamadan bir an önce dönülmesi gerekiyor" dedi.

Kış saati uygulamasının hızlıca uygulanması gerektiğini belirten CHP'li Veli Ağbaba'nın kanun teklifinde şu maddeler yer aldı: