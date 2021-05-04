CHP’li Ağbaba’dan 'İmamoğlu soruşturması' tepkisi: Seçimdeki kuyruk acısı iktidara neler yaptırıyor, şaşırmıyoruz artık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin olarak, "Seçimdeki kuyruk acısı iktidara neler yaptırıyor, şaşırmıyoruz artık" yorumunu yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaytung haberi değil, gerçek! Seçimdeki kuyruk acısı iktidara neler yaptırıyor, şaşırmıyoruz artık. Yakında 'kaşının üstünde gözün var' soruşturmaları başlarsa şaşırmayız. Evrenin bile sınırı var ama bu saçmalıkların sonu yok." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması dolayısıyla soruşturma açıldığını yazdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da söz konusu haberi doğruladı.

İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin olarak, "İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var" açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN | İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması!

TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı: İmamoğlu'nun HDP'li belediyeleri ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları var