CHP'li Ağbaba'dan Fatma Betül Sayan Kaya ve Rabia İlhan Kalender açıklaması: Sorsan hepsi ‘ahlaklı', sorsan hepsi ‘muhafazakar'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde bazı kişilere yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmaları için burs verilmesini eleştirdi. Ağbaba, "Sorsan hepsi ‘ahlaklı', sorsan hepsi ‘muhafazakar', hepsi ‘dava adamı'. Bunların tek davası para" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, KRT TV'de katıldığı canlı yayında, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde belediyede çalışmış gibi gösterilip burs verilerek yurt dışına eğitime gönderilen 38 kişi olduğunu açıkladı. AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender'e 2 milyon 92 bin TL, AKP Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'ya ise 1 milyon 165 bin TL burs verildiğini söyleyen Ağbaba, şu açıklamalarda bulundu:

“Bir AKP'li kadın kolları başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bursuyla gidiyor. Ya da bu memlekette bakanlık yapmış birisi İstanbul Belediyesi'nde işe giriyor Ulaşım AŞ'de, ardından Amerika'ya gidiyor. Bu hanımefendiye yüz binlerce dolar para ödeniyor ve bir gün çalışmışlığı yok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Utanmazlar hala çıkıp konuşabiliyor. Normal bir memlekette sıradan bir insan yapsa sokağa çıkamaz.

"Fatma Betül Sayan Kaya, 1 milyon 165 bin TL'lik usulsüzlük yapmış"

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesine maliyeti 2 milyon 92 bin TL. Bunun gibi 38 tane insan var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burs alarak yurtdışında okumuş veya okuyor gösterilmiş. Gidenler, AKP yönetiminde olan insanlar; AKP'nin il başkan yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı. Örneğin Fatma Betül Sayan Kaya, o dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı. 1 milyon 165 bin TL'lik usulsüzlük yapmış.

"Devletin malı deniz, İstanbul bir çiftlik"

Memlekette ahlak kalsaydı, memlekette bir sosyal çöküntü olmasaydı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifa etmesi gerekirdi ya da utancından susması gerekirdi. Ne yapıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne saldırıyor. 200 lira değil, 2 bin lira değil, 2 milyon, eski parayla 2 trilyon lira ya da 1 trilyon 165 bin lira. Nasıl bir eğitim almışlarsa… Devletin malı deniz, İstanbul bir çiftlik.”

Sosyal medya hesabından paylaştı

Ağbaba, canlı yayında yaptığı açıklamanın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “2 milyon 92 bin TL burs… 1 milyon 165 bin TL burs… İBB’yi çiftlik yapmışlar, burs diye belediyeyi dolandırmışlar. Sorsan hepsi ‘ahlaklı', sorsan hepsi ‘muhafazakar', hepsi ‘dava adamı'. Bunların tek davası para!” notunu düştü.