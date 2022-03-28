CHP'li Ağbaba'dan Et ve Süt Kurumu'ndaki görev değişimine ilişkin açıklama: Halbuki kuyruklara tam da AKP’ye yakışan bir çözüm getirmişti

Et fiyatlarında yapılan zam sonrası “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” sözleriyle büyük tepki çeken Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, görevinden alınmış ve yerine yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan getirilmişti.