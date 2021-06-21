CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'ın müzik yasağı açıklamasına tepki: AKP koronayla değil, insanların yaşam biçimiyle mücadele ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mekânlardaki müzik yasağına ilişkin olarak yaptığı, "Müzik yasağını saat 00:00'a çekiyoruz; gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" açıklamasına tepki gösterdi. Ağbaba, "AKP koronayla değil, insanların yaşam biçimiyle mücadele ediyor" düşüncesini dile getirdi.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan; "Müzikli mekanları gece 24:00'e çekiyoruz, kusura bakmayın Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" dedi. En başından beri söylüyoruz; AKP koronayla değil, insanların yaşam biçimiyle mücadele ediyor.Bu da son örneği." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Erdoğan: Müzik yasağını saat 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok